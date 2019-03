OAB fará solenidade em alusão aos 43 anos da BR-319

Manaus- A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), por meio da Comissão de Defesa, Desenvolvimento Econômico, Estratégico e Sustentável da OAB-AM, realizará, no dia 5 de abril, uma solenidade alusiva ao aniversário de 43 anos da BR-319.

De acordo com o presidente da Comissão, Paulo Maffioletti, o evento tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da conclusão da rodovia. “A BR-319 representa um vetor estratégico e econômico para o Estado do Amazonas na medida em que garantirá o direito de ir e vir dos cidadãos, o escoamento dos produtos agrícolas e bens do Polo Industrial de Manaus com o restante do país” declarou.

Ele explicou, ainda, que a BR-319 precisa ser reaberta com o devido asfaltamento, trafegabilidade, levando em consideração os estudos ambientais realizados e as licenças expedidas.

A solenidade contará com a participação do superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), Alfredo Menezes, que vai palestrar sobre o assunto, advogados e advogadas do Amazonas, bacharéis e estudantes de direito e o público em geral.

O evento terá início às 18h, no auditório da Seccional OAB/AM, localizado na Avenida Jornalista Umberto Caldeiraro Filho, n. 2000, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. A solenidade será aberto ao público em geral, estão abertas as inscrições no http://bit.ly/BR319AM.

Leia mais:

Estudantes ameaçam fazer massacres em escola da Zona Leste de Manaus

PMs dão aulas de reforço e orientações sobre trabalho no Mauazinho