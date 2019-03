Acidentes com embarcações no AM: riscos, prevenção e salvamento

Manaus - No maior estado brasileiro, em que as hidrovias são as principais meios de acesso às cidades, embarcações são frequentemente utilizadas - principalmente por ribeirinhos. No entanto, os riscos de acidente com vítimas fatais têm crescido. De acordo com a Marinha do Brasil, na Amazônia Ocidental foram registrados, em 2017, 89 acidentes envolvendo embarcações. No ano seguinte, o número saltou para 92. Nos primeiros dois meses de 2019, o órgão contabilizou dez ocorrências do tipo.



Diante desse crescimento, é importante ressaltar dicas de segurança para prevenir novos sinistros e apresentar como é realizado o trabalho de busca e resgate de vítimas em meio líquido - exercício em prática adotado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Em janeiro de 2018, o órgão localizou 11 cadáveres, número este que baixou para 9 no mesmo período de 2019. No entanto, não houve a divulgação de quantos chamados de busca e resgate em naufrágios com vítimas o CBMAM foi acionado nos dois períodos.

Modelo de embarcação usada pelo Corpo de Bombeiros durante procedimentos de busca e resgate de corpos em meio líquido | Foto: Ione Moreno

Segundo o major Janderson Lopes, do CBMAM, o treinamento é essencial para a realização do trabalho de busca e resgate de afogados em meio líquido.

"É importante salientar que embaixo d'água, no caso dos rios do Amazonas, não há qualquer visibilidade. Portanto, o desenvolvimento psicológico do mergulhador é um fator importante para que haja êxito na operação de busca e resgate. Para isso, é posto em prática a montagem de equipamentos e o salvamento de bonecos com peso (simulando corpos), tudo isto embaixo d'água", destaca Lopes.

Segundo o major, em cada parte do curso é ensinado ao militar que ele tenha tranquilidade e conhecimento para que haja resposta eficiente diante de situações imprevistas.

Bombeiros passam por treinamento para terem confiança em realizar buscas embaixo d'água sem o mínimo de visibilidade | Foto: Ione Moreno

"É levado em conta que a profundidade de mergulho pode ser de 12 até 40 metros, então é primordial o preparo físico e psicológico do mergulhador, tendo em vista que a visibilidade é mínima e o perímetro é estabelecido por meio de uma poita [peso amarrado junto à corda para que o mergulhador tenha um ponto zero]", explica o major.

Janderson destaca que em muitos dos casos é o próprio mergulhador, com vasta experiência, que fica embaixo esperando o resgate. “O desenvolvimento psicológico é muito trabalhado no curso. É preciso ter calma para se livrar daquela situação. É um pouco duro, há teste de resistência, mas o principal fator que pesa no desempenho é a força de vontade dos militares”, frisa.

Conforme o major, a visibilidade do mergulhador embaixo d’água é zero. “Os nossos rios são riscos da presença de animais como, por exemplo, peixes dos mais variados tamanhos, jacarés e até cobras. Em um mergulho de busca por um corpo em uma profundidade de 5, 6 ou 12 metros, não é possível enxergar nada. O tato se torna a nossa visão, afinal é preciso tocar para ter noção do que estamos diante. Em muitas vezes, percebemos o animal passar e encostar sobre o nosso corpo [posso me referir a cobras e até jacarés]”, revela Lopes.

Bombeiros no resgate de corpos em água | Foto: Ione Moreno

Na análise do oficial do CBMAM, levando em conta a visibilidade, provavelmente o rio Solimões, por ser mais barrento, torna o procedimento de busca e resgate ainda mais difícil para o mergulhador. Porém, segundo ele, os empecilhos estão relacionados, também, a materiais orgânicos e galhos.

“No caso de animais, há relatos constantemente de bombeiros que sentem o ser vivo passando perto. Apesar disso, não há registro de profissionais mordidos, visto que a roupa de mergulho é adaptada e dá uma certa proteção, já que os predadores carnívoros são atraídos pelo sangue na água”, reforça o major.

A roupa usada pelo mergulhador do CBMAM é adaptada para o ambiente aquático e inibi o ataque de animais carnívoros | Foto: Ione Moreno

O tempo de duração de um mergulho é um fator importante que deve ser levado em consideração, de acordo com o major Lopes. "O profissional precisa descomprimir o ar porque as moléculas comprimidas podem causar embolia traumática pelo ar, que é um dos mais perigosos acidentes durante um mergulho. Por esse critério, nunca há apenas um mergulhador nas buscas, pois deve haver o revezamento", salienta.

Conheça os equipamentos utilizados pelas equipes de resgate:

Sargento mostra o equipamento utilizado pelas equipes de resgate no meio líquido utilizado em Manaus | Autor: Portal Em Tempo

Fatores de risco para acidentes

Para o tenente Felipe Oliveira, da Marinha do Brasil, acidentes marítimos ocorrem no Amazonas, assim como em qualquer outro lugar, porém há três razões para isso: "imprudência, negligência ou imperícia - sem técnica, treinamento e habilitação para navegação", garante ele.

O oficial destaca que as embarcações de pequeno porte, como canoas e rabetas, são as que mais pode-se observar acidentes marítimos.

As chances de visibilidade embaixo da água, no caso dos rios do Amazonas, são zero | Foto: Ione Moreno

Segundo o tenente, há inúmeros critérios envolvidos que podem contribuir para um acidente envolvendo uma embarcação, entre eles destacam-se a "navegação à noite, falta de iluminação, banzeiro e até tronco de árvores que boiam livremente pelos rios", observa.

“É possível notar, ainda, que bancos de área podem contribuir para acidentes. Além disso, o motor da embarcação corre riscos de apresentar falhas e ficar à deriva. O banzeiro dos rios também pode contribuir para que a água entre na embarcação. Antes de tudo, para se executar uma travessia segura, é preciso fazer uma análise de risco, percurso, visibilidade, segurança, colete salva-vidas, entre outros itens”, ressalta Oliveira.

Base do Pelotão Fluvial do CBMAM, no Centro, Zona Sul de Manaus | Foto: Ione Moreno

Além disso, o oficial destaca, ainda, que a embarcação precisa ser inscrita na Capitania dos Portos, para que se tenha o número de passageiros permitidos para navegação. “Caso não haja essa identificação, é comum a lotação enquanto o barco ou a canoa estiver flutuando na água. No entanto, isso é um alerta aos riscos à segurança de todos”, salienta o tenente da Marinha.

Capacitação

Oliveira ressalta que em Manaus, a Marinha do Brasil possui o projeto "Capitania Itinerante", que busca capacitar cidadãos em comunidades ribeirinhas para que possam navegar com segurança pelos rios do Amazonas. Por meio do programa, ele ressalta que são discutidas "técnicas de pilotagem, salvamento de vítimas, análise de condições climáticas para navegação e itens se segurança na embarcação".

Ribeirinhos e indígenas do Amazonas habilitados pelo projeto "Projeto Capitania Itinerante" | Foto: Divulgação/Marinha do Brasil

“O curso é gratuito e a pessoa adquire práticas seguras de navegação, para dotar medidas preventivas como, por exemplo, não exceder o limite de lotação da embarcação e fazer o teste de flutuabilidade. Além disso, o aluno terá instrução de manobrabilidade, técnicas seguras de navegação e noção do que fazer em um procedimento de emergência, incluindo aulas de primeiros socorros.

A Capitania dos Portos disponibiliza o número de WhatsApp: (92) 99302-5040 para o recebimento de denúncias. Por meio do canal, é possível o envio de vídeos, fotos, áudios e textos sobre qualquer tipo de ocorrência envolvendo embarcações pelos rios do Amazonas. A identidade do informante, garante o órgão, é mantida em sigilo.

