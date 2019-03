Novo incêndio é registrado no Educandos neste sábado

Manaus - Casas localizadas em um beco do bairro Educandos, zona Sul de Manaus, pegam fogo na noite deste sábado (30). Ainda não há informações sobre possíveis vítimas ou causa do sinistro.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas e prestam os primeiros atendimentos à comunidade, que sofre novamente com um grande incêndio. Em dezembro do ano passado, mais de 600 casas foram incendiadas no bairro. O local onde ocorre o novo sinistro fica nas proximidades de onde ocorreu a tragédia.

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e a Defesa Civil estão a caminho do local para verificar a necessidade de assistência aos moradores afetados.



Ainda há não informações sobre feridos. Mais informações em instantes.