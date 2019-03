Incêndio no Educandos destrói duas casas; ninguém ficou ferido

Manaus - Duas casas foram destruídas em um incêndio, na noite deste sábado (30), na rua Inocêncio de Araújo com a rua Delcídio do Amaral, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus. Ninguém ficou ferido.

O sinistro teve início por volta das 20h25. Duas casas foram atingidas pelas chamas. Um dos imóveis de madeira ficou totalmente destruído e a de alvenaria parcialmente.

De acordo com o coronel Danilo Valente, comandante do Corpo de Bombeiros, a corporação atendeu a ocorrência com tempo de seis minutos de resposta. O acesso ao local facilitou o trabalho para apagar as chamas.

"Inicialmente recebemos a informação de incêndio de grandes proporções, mas foi de médias proporções. Atendemos o chamado de incêndio com dez viatura e a presença de 20 homens da corporação. Duas residências foram consumidas pelo fogo. A corporação rapidamente conseguiu evitar a propagação das chamas para outras residências", explicou o coronel Danilo Valente

Ao Portal Em Tempo, a dona de casa Shirlene Meireles, de 35 anos, disse que as chamas estavam muito altas e se alastraram rapidamente. Os vizinhos ainda tentaram apagar o fogo com baldes de água e mangueiras.

"Foi tudo muito rápido. Os moradores das casas sairam correndo pedindo ajuda. Graças a Deus ninguém ficou ferido", comentou.

As informações repassadas por moradores vizinhos é de que uma das moradoras do imóvel atingido pelo fogo também perdeu tudo no incêndio de grandes proporções ocorrido em dezembro do ano passado, onde mais de 200 casas de madeira e alvenaria foram destruídas. Mais de 600 famílias ficaram desabrigadas.

Equipes da Defesa Civil Municipal estiveram no local para realizar o cadastramento das famílias afetadas pelo incêndio. As estruturas dos imóveis também foram avaliados pelos técnicos do órgão.





