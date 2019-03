PM e mulher ficam presos às ferragens durante acidente na Torquato

Manaus - O policial militar Anderson de Jesus Teixeira, de 38 anos, lotado na 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), e a esposa dele, Raimunda da Silva Santos, ficaram feridos na manhã deste domingo (31) após o carro em que estavam colidir contra a coluna de uma passarela. O acidente aconteceu por volta das 6h, no sentido Centro-bairro, na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, na Zona Centro-Sul da capital amazonense.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o policial militar perdeu o controle do carro, modelo Corsa Clássic, e subiu no canteiro central da via, em frente a uma unidade de ensino superior. Os ocupantes ficaram presos nas ferragens do automóvel, que ficou totalmente destruído destruído com a batida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e com auxílio do desencarcerador hidráulico (equipamento que permite a retirada de vítimas presas em ferragens). Em seguida, as vítimas foram conduzidas pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para unidades hospitalares na Zona Leste de Manaus.

O acidente aconteceu no sentido Centro-bairro, na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores | Foto: Divulgação

O PM foi levado consciente ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo. Já esposa do policial, que estava no banco carona do carro, sofreu escoriações e foi levada ao Pronto-socorro (PS) João Lúcio. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Uma equipe de peritos criminais, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), estiveram no local para apurar as possíveis causas do acidente. A suspeita é de que os pneus do veículo estivessem "carecas" e tenham contribuído para o acidente.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) foram acionados para auxiliar o fluxo de veículos no local.

Um guincho plataforma particular retirou o carro do casal e levou para o parqueamento do órgão de trânsito municipal, situado no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da cidade.

