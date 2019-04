Incêndio no Educandos: famílias receberão auxílio-aluguel

Manaus - Equipes da Prefeitura de Manaus retornaram na manhã deste domingo (31), ao local do incêndio ocorrido na noite de sábado, na rua José Inocêncio de Araújo, no bairro Educandos, zona Sul da capital, para vistorias e para prestar assistência às famílias que perderam seus pertences.

O trabalho integrado de secretarias municipais neste domingo dá continuidade à força-tarefa iniciada imediatamente após o sinistro, quando duas casas foram atingidas e cinco famílias perderam seus pertences. A ação foi determinada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, juntamente com a primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, para o apoio às famílias da área.

O incêndio aconteceu na noite de sábado (30) | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Presente no local, a equipe do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências (SPSCP), da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) efetivou o cadastro de uma das famílias que não estava em uma das residências atingidas ontem, mas é moradora de uma das casas. Uma outra família foi orientada a comparecer à Semasc para os procedimentos necessários.

No total, quatro famílias irão receber o auxílio-aluguel, dentro do prazo de dez dias. Uma das cinco famílias atingidas já se encontra cadastrada para recebimento do benefício, por ser também vítima do último incêndio no bairro Educandos, no dia 17 de dezembro. Além do cadastro, as vítimas receberam kit de higiene pessoal.

Nova vistoria

O secretário-executivo da Defesa Civil de Manaus, Cláudio Belém, explicou que é necessário aguardar o prazo de 72 horas para uma avaliação completa do local atingido pelo incêndio. "Verificamos a perda total de uma casa de madeira, perda parcial de uma de alvenaria e outra casa apresenta patologias no revestimento das paredes. Uma vistoria completa será realizada na manhã de terça-feira, dentro do prazo de 72 horas, para esfriamento do local", explicou.

