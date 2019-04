Estudante tem material odontológico roubado em incêndio no Educandos

Manaus – Após o incêndio de médias proporções na noite de sábado (30), no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus, os moradores retornaram ao local da destruição na manhã deste domingo (31) para contabilizar os estragos.

Duas casas foram atingidas pelo fogo por volta das 20h25 de sábado (30). O fogo pode ter sido causado por um curto-circuito em um ventilador. Não houve vítimas.



Quatro famílias afetadas foram cadastradas pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (SEMMASDH) e receberão auxílio-aluguel na próxima semana.

Ao Portal Em Tempo , Marcelo Maciel, de 42 anos, disse ter ouvido relatos que o fogo iniciou após o ventilador apresentar pane. Com isso, a ventoinha do equipamento utilizado para converter energia mecânica de rotação travou e aqueceu provocando um curto-circuito.

As famílias receberão auxílio-aluguel | Foto: Josemar Antunes

“Eu ouvi relatos que o fogo começou no ventilador. O equipamento aqueceu e entrou em curto-circuito ocasionando o incêndio. Na ocasião, o rapaz estava dormindo e, ao acordar pediu ajuda dos vizinhos, que se mobilizaram com mangueiras e baldes de água, mas infelizmente o fogo se alastrou. Esse morador já tinha passado pela mesma situação em dezembro do ano passado, quando perdeu tudo no incêndio de grandes proporções”, comentou.

A reportagem tentou conversar com o morador da casa de madeira que foi totalmente consumida pelas chamas, mas ele não foi encontrado. O homem morava com a família no imóvel com auxílio-aluguel. A casa de alvenaria construída aos fundos ficou parcialmente destruída.

Universitária



Quem também teve prejuízos foi a estudante universitária Tiene Silva, de 29 anos. A acadêmica do 9º período de odontologia perdeu todo o material de odontológico , além de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos.

Incêndio atingiu duas casas na localidade | Foto: Josemar Antunes

“Eu estava me preparando para sair com o meu marido. Minutos depois, o morador saiu da casa dele gritando que estava acontecendo um incêndio. O meu marido disse para salvar o que pudesse. Deixei um micro-ondas, os meus livros e alguns materiais cirúrgicos de odontologia que estavam em uma caixa na rua. Quando voltei para deixar outros objetos já tinham sido levados. Peço que a pessoa devolva, pois são materiais bastantes útil para mim”, disse.

A estudante Tine Silva, que é finalista da graduação de odontologia, deixou o contato (92) 99488-4358, para que os materiais levados durante o incêndio sejam devolvidos.

O incêndio

Durante o incêndio, as ruas Delcídio do Amaral e Inocêncio de Araújo, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus, precisaram ser interditadas pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), para os trabalhos do Corpo de Bombeiros.

O incêndio aconteceu na noite de sábado (30) | Foto: Josemar Antunes

O coronel Danízio Valente, comandante do Corpo de Bombeiros, informou que o tempo de resposta para atendimento ao sinistro foi de seis minutos. Foram empregados um efetivo de 20 bombeiros e dez viaturas. O comandante destacou ainda que o acesso ao local facilitou para que a corporação evitasse a propagação das chamas para outros imóveis.

Outro incêndio

Este é o segundo sinistro no bairro Educandos. Por volta das 20h da noite do dia 17 de dezembro do ano passado, um incêndio de grandes proporções afetou cerca de 600 casas na rua Inácio Guimarães com a rua Nova, segundo levantamentos da Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio após quatro horas intensas de chamas. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas no incêndio, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Apesar da gravidade, não houve perdas humanas, exceto de animais domésticos.

