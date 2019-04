Vídeo: AM é o estado com maior número de mortes sem causa determinada

Manaus - O Amazonas é o estado com maior número de mortes sem causa determinada no Brasil, esse é um problema causado pela inexistência do serviço de verificação de óbito (SVO).

Quando uma pessoa morre em casa, de causa natural, as funerárias são obrigadas a fazer uma peregrinação para obter a declaração de óbito. Sem esse documento, a família não pode enterrar o corpo. A atribuição desse serviço é da prefeitura, mas ele ainda não existe na capital amazonense.

Ausência do serviço fez o Amazonas tornar-se o estado com maior número de óbitos sem causa determinada, diz CRM | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Até 2014 eram os peritos do Instituto Médico Legal (IML) que faziam o SVO em Manaus, mas eles pararam. Tanto a declaração de óbito, que era expedida na época pelo IML, quanto a feita hoje pelos médicos dos SPAs, continuam sem determinar a causa da morte.

Segundo Ademar Carlos Augusto, membro do Conselho Federal de medicina no Amazonas, essa situação fez com que o estado se tornasse o campeão brasileiro de mortes por causas indeterminadas.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Márcio Azevedo/Tv Em Tempo

