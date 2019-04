Homem morre após cair de barranco na Redenção

Manaus - Tancredo Barbosa de Medeiros Filho, de 63 anos, morreu após cair de um barranco na manhã desta segunda-feira (1°). A queda aconteceu por volta das 8h30, no Beco Bom Jesus com a rua Poranga, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo informações da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Tancredo estava ingerindo bebidas alcoólicas próximo ao barranco, quando perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de quase dez metros.

Ele caiu de uma altura de 10 metros | Foto: Josemar Antunes

O homem bateu a cabeça na parede de uma casa e morreu no local. No alto barranco foi possível encontrar uma garrafa de cerveja.

"Tancredo gostava muito de beber. Várias vezes encontrei ele jogado bêbado. Em outras chegou a cair, mas sem gravidade", contou a vizinha Eliete da Costa Barreto, de 57 anos, ao Portal Em Tempo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar no resgate. Após o trabalho da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo será removido ao Instituto Médico Legal (IML).

