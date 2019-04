Vídeo: professora é filmada assediando aluno menor de idade em Manaus

Manaus - Uma professora foi denunciada por assédio a um aluno de 14 anos de idade, após um vídeo mostrar o ato. O caso ganhou repercussão nas redes sociais na última sexta-feira (29). As imagens foram feitas dentro da biblioteca da Escola Estadual Adalberto Valle, no Morro da Liberdade, zona sul de Manaus.

No vídeo, a professora de um projeto da Secretaria estadual de educação (Seduc), identificada como Nany Oliveira, de 18 anos, que dá aulas de música, teatro e dança, aparece beijando e pegando nas partes íntimas de um aluno de 14 anos.

Depois da circulação das imagens, algumas mães de alunos se reuniram e levaram a situação ao conselho tutelar da zona sul, que já está investigando o caso. A professora é filha da diretora da escola. Os funcionários do colégio não quiseram falar sobre o caso.

A Seduc se pronunciou sobre o caso e informou que a professora já foi afastada do cargo, e ressalta que repudia atitudes como essa. O órgão também informou que está acompanhando o caso de perto.

A equipe de reportagem da TV Em Tempo tentou entrar em contato com a mãe do aluno que aparece nas imagens, e também com a gestora do colégio, mas elas não atenderam as ligações.

