Quase 3 mil jovens criminosos são apreendidos no Amazonas

Manaus - Em 2018, o Amazonas teve 2,9 mil jovens envolvidos em ocorrências criminais. Só neste ano já foram apreendidos pelo menos 254 adolescentes. Entre os crimes mais cometidos estão envolvimento com o tráfico de drogas e roubos.

As informações são da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). Além disso, conforme um estudo realizado pela Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, o modelo atual de políticas públicas não evita que os jovens se tornem infratores.

Casos recentes

Além de serem apreendidos pela polícia, alguns jovens ainda correm o risco de morrerem prematuramente ao envolverem-se com o mundo do crime. De acordo com especialistas, nem sempre os pais, amigos ou o próprio Estado conseguem a ressocialização dos mesmos. Na última sexta-feira (29), durante uma briga entre grupos rivais, um adolescente de 14 anos foi assassinado a facadas em Maués (276 quilômetros de Manaus).

O caso chamou a atenção das autoridades, já que o principal suspeito de cometer o crime, conhecido como "Gigante", estava há quatro meses foragido do sistema prisional. Por conta de uma rixa antiga, ele atacou o adolescente em uma praça de alimentação, localizada no Centro de Maués. O adolescente recebeu várias facadas e morreu no local.

Ficha criminal extensa

Outro caso na última semana que chocou a população manauara foi a de um adolescente de 16 anos, apontado pela Polícia Civil como o autor do assassinato de Ítalo Martins Jorge da Silva, de 21 anos. Ele já tinha passagens pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e roubo e, na ocasião, o jovem surpreendeu a imprensa com a frieza ao contar os detalhes da morte do rival.

O adolescente de 16 anos já possui uma extensa ficha criminal na polícia amazonense | Foto: Divulgação

O adolescente infrator garantiu que matou Ítalo, no dia 22 de março desse ano, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, com um tiro à queima-roupa no rosto, porque havia recebido um tapa da vítima no dia anterior.

"O adolescente alega que a motivação do assassinato seria porque a vítima teria dado um tapa no rosto dele, durante uma discussão dias antes do crime. Após sofrer a agressão, ele se armou, esperou a oportunidade e matou a vítima em pleno a luz do dia, sem preocupação", disse o delegado Paulo Martins.

Atentado em Suzano

O massacre de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, chocou o país. Dois jovens entraram na escola Raul Brasil e disparam contra várias alunos e funcionários. Ao todo, 10 pessoas morreram no atentado.

Os jovens frequentavam fóruns da deep web. Esse caso acendeu o sinal de alerta aos pais, referente ao uso do mundo conectado pelos filhos. Então fica o alerta aos pais: evitar o avanço da tecnologia é difícil, mas podemos e devemos controlar o seu uso.

Em Manaus, após repercussão do atentado em Suzano, vários jovens foram apreendidos por promoverem ameaças nas redes sociais.

Em um dos casos, o jovem ameaçou cometer um atentado parecido em escola de Manaus | Foto: Divulgação





Acompanhamento de jovens infratores

A pesquisa da socióloga Liana de Paula, que incluiu o acompanhamento de nove jovens em cumprimento de liberdade assistida, demonstra os desafios postos às atuais políticas públicas brasileiras voltadas para os adolescentes em conflito com a Lei.

“Os jovens continuam vivenciando as mesmas tensões estruturais que levam uma parcela deles a se envolver com atos infracionais. É uma lógica que ataca apenas a superfície do problema e tende a contribuir pouco para minimizar suas causas”, afirma.

A Delegacia de Apuração de Atos Infracionais fica localizada no Alvorada | Foto: Divulgação





De acordo com a socióloga, essa política pode ser incentivada por uma questão de maior visibilidade da contenção em relação à prevenção.

“Há maior repercussão na opinião pública ao se investir em unidades de internação de jovens autores de ato infracional, do que em políticas de garantia de direitos, cujos resultados só se tornam mais visíveis a médio e longo prazo”, exemplifica.

Trabalho na delegacia

A titular da Deaai, Elizabeth de Paula, conta que a delegacia tem empregado alternativas para melhorar o trabalho com os jovens e auxiliá-los a sair do mundo do crime. Além do rigor na apuração das ocorrências para que os menores apreendidos sejam submetidos às penalidades legais, a unidade policial também atua com orientação psicossocial.

“Na maioria das vezes os jovens envolvidos em crimes já foram vítimas dos abusos, vítimas de uma separação de pai e mãe ou tiveram perdas. O adolescente infrator é fruto de problemas comportamentais e o uso de drogas só intensifica o problema que já existe. Preliminarmente, a gente faz a identificação deles e, geralmente, as denúncias vêm através de um pedido de socorro familiar. São pais desesperados com o filho rebelde na adolescência. Nós identificamos o ato infracional e orientamos para acompanhamento psicossocial”, ressaltou.

Por conta do Eca, os menores infratores não podem ter as identidades reveladas em casos de apreensão por crimes | Foto: Divulgação





Os resultados são significativos, segundo a delegada. Muitas vezes, apenas com uma conversa com os profissionais, o menor infrator - que vinha ameaçando ou injuriando os pais e familiares - adota um novo comportamento. Ele deixa de cometer o ato infracional. A delegada cita o caso de uma menina de 15 anos, usuária de drogas, e que, após acompanhamento psicológico, conseguiu abandonar o vício.

“É um trabalho que rende resultados efetivos, mas é tudo uma construção. Temos alguns casos de adolescentes envolvidos em furtos, ameaças e injúrias aos pais e até em casos de estupro - em que, por meio do atendimento psicossocial, nós conseguimos identificar a origem desse comportamento. Uma coisa que está sendo mal cuidada, mal trabalhada, resulta em crimes”, comenta Elizabeth.

Trabalho socioeducativo

Conforme informações do Departamento Socioeducativo da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), o Estado tem cinco unidades de Centros Socioeducativos com capacidade total de 188 pessoas.

Entre os trabalhos desenvolvidos nestes locais estão: rodas de conversa; atividades pedagógicas; atividades em datas comemorativas; acompanhamento psicológico; aconselhamento Individual; oficinas terapêuticas; palestras alusivas; projeto de educação em parceria com a Seduc (com a Escola Estadual Josephina de Melo, que funciona dentro das unidades) e profissionalização em parceira com o Cetam, por meio de cursos profissionalizantes.

O Estado oferece uma série de ações para os jovens aprendidos em crimes | Foto: Divulgação





Além disso, o órgão possui parcerias com as igrejas Adventista, Universal, Assembleia de Deus e também com a Igreja Católica. Nos abrigos são realizadas diversas atividades, incluindo as esportivas, aulas de Educação Física e atividades culturais. Os jovens têm atendimento odontológico, clínico e promoção de oficinas de prevenção de doenças, planejamento familiar e atendimento psicossocial

Em nota, a Sejusc informou que as causas dos atos infracionais estão ligadas à família, sociedade e ao próprio adolescente.

“Essas pessoas vivem em situação de exclusão social, violação de direitos, desemprego, violência, fome e discriminação. O mundo infracional é visto como uma maneira mais fácil de suprir suas necessidades básicas e imediatas”.

