Cães e gatos podem sofrer queimaduras graves durante verão amazônico

Os animais podem queimar a pele e, principalmente, as patinhas





Manaus - Durante a época mais quente do ano, não são só os seres humanos que sofrem com as altas temperaturas em Manaus, cães e gatos também sentem na pele os efeitos do verão. Insolação, patas queimadas, desidratação e até câncer de pele são algumas das doenças que podem afetar o corpo dos bichinhos.

Somente no início desse ano, já foram registrados dois casos de cachorros que faleceram pelo calor extremo, no estado do Rio de Janeiro. A dona de um dos animais, da raça beagle, comentou que ele ficou ofegante e depois morreu.

Alguns donos de bichinhos erroneamente levam os cães para tosarem acreditando que isso aliviará o calor

No Amazonas, casos de animais mortos em função de calor ainda não foram relatados. Mesmo sem casos oficialmente registrados, os especialistas alertam que há risco disso acontecer devido ao forte calor na região.

Cuidados

A médica veterinária, Camila do Valle, ainda alerta para algumas atitudes que os donos tomam, acreditando que deixam o animal de estimação mais confortável, e acabam prejudicando a saúde deles.

Os donos devem evitar exposição solar entre 10h e 17h

“Alguns donos de bichinhos erroneamente levam os cães para tosarem acreditando que isso aliviará o calor, mas, na verdade, o pelo é proteção. Quando o animal é tosado, ele acaba ficando com a pele exposta a luz solar e ao calor excessivo”, comenta a especialista.

A estudante e dona de um casal de bulldogs, Laís Amorim, relata que seus cachorros já tiveram hipertemia, ou seja, aumento da temperatura corporal além das condições fisiológicas do animal. Além disso, os animais apresentaram patas queimadas ao fugirem de casa em horários em que o sol estava muito forte.

Tome alguns cuidados para evitar problemas na saúde do seu animal

As raças de cães e gatos que apresentam focinhos curtos, como bulldogs, pugs e shithsus, correm maior risco de sofrerem hipertermia e, por isso, devem ter cuidados redobrados.

Horários proibidos

Quando as patinhas entram em contato com o chão quente, elas queimam e vão destruindo a pele mais grossa da pata. Os veterinários aconselham os donos dos animais a não caminharem com os pets entre 10h e 17h.

As orelhas e ponta do focinho são regiões mais sensíveis e apresentam vermelhidão e descamação





Fique atento

As orelhas e ponta do focinho são regiões mais sensíveis e apresentam vermelhidão e descamação após exposição solar. Em casos de queimaduras, os especialistas orientam a buscar imediata de uma clínica veterinária, mas nunca o uso de produtos domésticos ou tomadas com antibiótico para humanos.

A veterinária Camila lembra ainda dos cuidados que podem ser adotadas para ajudar os animais.

“Oferecer muita água, deixá-los em ambientes frescos, evitar a exposição ao sol, optar por deixar os pelos grandes e evitar passeios em horários muito quentes - o ideal é antes das 10h e depois das 16h - são algumas das medidas que podem salvar os cães e gatos ”, afirma Camila.

Confira mais dicas:

