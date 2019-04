Polícia recupera mais de 50 celulares furtados ou roubados em Coari

Manaus- Entre os meses de janeiro e fevereiro, as equipes de investigação da Delegacia Interativa de Coari , comandadas pelo delegado José Afonso Ribeiro Barradas Júnior, recuperaram 58 celulares roubados ou furtados no município.

Os aparelhos foram apreendidos em Coari, Tefé e em Manaus durante a operação “Alô, Coari”, após rastreio dos IMEIs – número único que identifica cada aparelho de telefone celular – a partir dos boletins de ocorrência registrados pelas vítimas.

“Ao registrar o boletim de ocorrência, a vítima deve informar data, hora e local do roubo ou furto, além do IMEI do aparelho. Com isto, peço para as operadoras de telefonia informações sobre quem está usando aquele celular após a data do boletim de ocorrência, e as operadoras informam o nome e o CPF do cliente”, explicou o delegado José Barradas.

De posse das informações, as equipes de investigação conseguem identificar o endereço e localizar a pessoa que está com o aparelho roubado ou furtado.

Em 2018, a polícia de Coari recuperou 135 aparelhos celulares roubados ou furtados, que já foram devolvidos para as vítimas. “A pessoa que compra um celular deve exigir a nota fiscal. Se você não pede a nota fiscal, você pode estar comprando um aparelho roubado ou furtado, e a equipe de inteligência da Polícia Civil já vem apurando esse tipo de crime”, orientou o delegado.

Os celulares recuperados este ano estão no DIP para serem entregues aos proprietários. As pessoas que estavam com os aparelhos celulares responderão pelo crime de receptação dolosa ou culposa, com pena de 1 a 4 anos de reclusão. “A equipe da Polícia Civil não medirá esforços para combater esse tipo de crime, que assola grande parte da população brasileira, e com Coari não seria diferente”, disse José Barradas.

