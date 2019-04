Corpo de Bombeiros registra 11 incêndios no fim de semana, em Manaus

A primeira ocorrência ocorreu na Subestação de Energia Elétrica da Eletrobras Amazonas Energia | Foto: Divulgação

Manaus - Ao menos 11 ocorrências de incêndios foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) no período entre 18h da última sexta (29) até 6h desta segunda-feira (01). Desse montante, cinco foram em residência, três em veículos, um em comércio, um em transformador de energia elétrica e um princípio de incêndio.

De acordo com o titular do Comando de Bombeiros da Capital (CBC), tenente-coronel BM Alexandre Freitas, o incêndio pode ser algo imprevisto. Ele alerta sobre os cuidados simples que a população deve ter para evitar esse tipo de ocorrência.

“Um incêndio, pela própria definição, é algo imprevisto e que foge do controle. Se não for criminoso, ou seja, provocado intencionalmente, certamente acontecerá de maneira inesperada. Por isso, não há como prever o sinistro, mas o cidadão pode sempre redobrar os cuidados ao investir em prevenção, tomando cuidados básicos, como fazer a manutenção da rede elétrica de sua residência, observar o prazo de validade da mangueira de gás, evitar deixar equipamentos elétricos ligados enquanto não houver pessoas em casa, caso dos condicionadores de ar e ventiladores, normalmente causas comuns de incêndios”, explica a autoridade militar.

A principal ocorrência foi o incêndio na rua Delcidio do Amaral, bairro Educandos, | Foto: Josemar Antunes

Na sexta-feira (29), os bombeiros militares receberam dois chamados via 193. A primeira ocorrência deu entrada às 18h33, quando a equipe da Auto Bomba Tanque (ABT) do Batalhão de Bombeiro Especial (BBE) se deslocou para a Subestação de Energia Elétrica da Eletrobras Amazonas Energia, localizada na avenida Mário Ypiranga. Havia três geradores em princípio de incêndio. O fogo foi controlado com extintores da própria subestação e resfriado com 200 litros de água da viatura.



A segunda ocorrência foi um incêndio em residência, na rua do Rosário, bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus. Quando a viatura chegou ao local o fogo já estava controlado. Não houve registro de feridos. Três incêndios e um princípio foram registrados pelo disque emergência 193 na tarde de ontem (31), um na rua Riad, no bairro planalto, outro na rua Araújo Lima, bairro Amazonino Mendes 2.

Animais resgatados

No incêndio registrado na avenida Cosme Ferreira, bairro Zumbi, Zona Leste, os bombeiros militares conseguiram resgatar dois cachorros que estavam presos na residência que, com o sinistro, teve perda parcial dos bens.

Incêndios de média e grande proporções

A principal ocorrência foi o incêndio na rua Delcidio do Amaral, bairro Educandos, zona sul de Manaus. O acionamento foi às 20h30. A primeira viatura a chegar no local foi a Auto Bomba Tanque (ABT) do Posto Central com tempo de resposta de sete minutos. Ao todo, foram utilizadas seis viaturas de combate, uma Unidade Resgate e as viaturas de comando.

No bairro Alvorada um homem portador de deficiência morreu durante um incêndio | Foto: Daniel Landazuri

O combate às chamas durou cerca de 45 minutos, sendo utilizados 25 mil litros de água. Vinte e três bombeiros atuaram na ocorrência. O CBMAM não teve registro feridos. Duas casas foram atingidas, sendo uma de madeira com perda total e outra de alvenaria com perda parcial. A ação contou com a integração de diversos órgãos estaduais e municipais.

No domingo (31), o CBMAM também atendeu um incêndio no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital. A guarnição realizou abertura de portas, extinção de chamas e constataram que havia uma vítima fatal. Um homem de 31 anos, portador de deficiência.

Incêndio em veículo

Três ocorrências de incêndio em veículos foram registradas também no último fim de semana. Uma no bairro Aleixo, envolvendo um caminhão, no qual foram utilizados 3 mil litros de água no combate. Houve perda total da cabine de direção. Outro registro ocorreu na Grande Circular com um ônibus da Empresa Global. Nesse, os bombeiros usaram 5 mil litros de água para combate e rescaldo. O último caso ocorreu no bairro Compensa, zona oeste.

