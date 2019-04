Professores da rede pública paralisam atividades nesta terça (2) no AM

Manaus - Após uma reunião nesta segunda-feira (1º), entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam) e a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (Seduc), os professores resolveram paralisar as atividades nesta terça (2). O dia de paralisações inclui uma manifestação, a partir das 13h, em frente à sede do Governo do Amazonas, na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste.

Os representantes do sindicato foram recebidos em audiência pelo secretário de Educação, Luiz Castro, e apresentaram outras reivindicações além do percentual de reajuste da data-base, que é sempre em 1° de março. Segundo a presidente do sindicato, Ana Cristina Rodrigues, a categoria apresentou aos professores reivindicações como: progressões horizontais não respeitadas desde 2013; adicional de até 50% para os mais de dois mil servidores; progressões verticais; e maior segurança aos professores.

"A data-base segue um rito, já sendo lei na questão da reposição salarial, que este ano deu 3,93%. Junto a isso, também pleiteamos um ganho real da categoria, que foi deliberado em 15% para iniciarmos a negociação. Levamos esta proposta ao Governo, que não decidiu a respeito da proposta de reajuste salarial", explica Ana Cristina.

Representantes do Sinteam se reuniram com o secretário de Educação nesta segunda-feira (1°)





De acordo com Ana Cristina, os próximos passos já estão traçados, dependendo de como se derem as negociações. Segundo ela, a categoria avançou bastante, mas não avançou na questão do percentual de ganho real. Durante a manifestação desta terça-feira, na frente da sede do Governo estadual, eles pretendem se reunir com o governador Wilson Lima (PSC) para negociar possíveis melhorias.

‘’Queremos chamar a atenção do atual governador. Por isso, faremos uma paralisação de advertência no Estado inteiro, e durante essa paralisação, faremos outros encaminhamentos. De acordo com a resposta do governador, vamos deliberar em assembleia geral sobre os próximos passos", salienta a presidente do sindicato.

