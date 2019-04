Família faz 'vaquinha' para trazer filho com rara doença até Manaus

Manaus - Diagnosticado no último mês com a Síndrome de Guillain-Barré, o jovem amazonense Imecson Taveira, de 19 anos, está internado e respirando por aparelhos na cidade de San Lorenzo, no Paraguai, distante 15 km da capital, Assunção. Por conta disso, a família buscar recursos para lhe trazer de volta ao Amazonas. Natural de Codajás, Imecson viajou para o Paraguai para estudar Medicina, mas acabou acometido com a síndrome.

De acordo com a irmã de Imecson, Tamirys Pantoja, a maior dificuldade da família é com relação ao traslado do rapaz. O plano da família é trazer o rapaz até Foz do Iguaçu (PR) de ambulância. Da cidade da fronteira, o jovem segue para São Paulo no avião UTI, e de São Paulo, para Manaus.

"Nosso maior desafio é conseguir essa UTI em Foz do Iguaçu. Por não ter leito disponível, a internação particular sairia R$ 50 mil por três dias em um leito particular. Seriam cerca de R$ 20 mil por dia, fora a medicação para os três dias. Descartamos esse plano devido ao alto custo", salientou.

Histórico

Segundo a família, Imecson sempre foi um jovem saudável. Ele se mudou para o Paraguai para realizar o seu sonho, que era cursar Medicina, em 23 de fevereiro deste ano. No entanto, com menos de um mês no país, ele contraiu a Síndrome de Guillain-Barré, uma doença que ataca diretamente o sistema imunológico e que pode causar paralisia permanente no ser humano.

Na última segunda-feira (1°), o jovem foi submetido a uma traqueostomia, para evitar novas infecções por conta do longo tempo entubado. A família busca arrecadar R$ 14 mil, que é o custo da ambulância com UTI móvel, para trazê-lo do Paraguai até Foz do Iguaçu, uma vez que Imecson está com movimentos limitados após ter saído de um coma induzido.

Quem quiser ajudar a família, pode fazer a doação pela Vakinha Online. Todo o valor será revertido para o transporte e tratamento do jovem. Interessados também podem entrar em contato com a família pelos telefones (92) 9 9435-1352 ou (92) 9 9361-7695.

Edição: Lucas Vítor Sena

Leia Mais

Em Manaus, Igreja promove bazar para tratamento de criança com câncer

Conheça amazonenses com histórias de vida inspiradoras