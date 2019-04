Concursados de 2014 fazem protesto em frente à Susam

Manaus - Mais de 700 aprovados do concurso público da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (Susam) de 2014 voltaram a pressionar o Governo do Estado sobre as nomeações. O grupo fechou parte da avenida André Araújo, no bairro Aleixo, no sentido Centro-bairro, em frente à secretaria, na manhã desta terça-feira (2).

O representante da Comissão dos Aprovados da Susam de 2014, José Aguiar, explica que em uma reunião em fevereiro deste ano, a Susam voltou a prometer a promoção em um prazo de 30 dias, no caso até 16 de Março, e mais uma vez não foi cumprido.

Alguns dos manifestantes usavam nariz de palhaço | Foto: Marcely Gomes

"Estamos cansados de promessa. São 774 aprovados, fora os do cadastro reserva, que tem esse direito de serem convidado, e a Susam não cumpre com o dever", disse Aguiar. Ele acrescentou que a situação pode ficar ainda pior para os concursados.

Segundo Aguiar, dia 16 deste mês de abril completam exatamente 4 anos que o concurso foi realizado, e que os aprovadas não tiveram a nomeação publicada. "Passados quatro anos, o prazo do processo legal expira, e para termos acesso ao nosso direito, teremos que entrar com um mandado de segurança na justiça", informou.

Os manifestantes estavam com cartazes e faixas | Foto: Marcely Gomes

Conforme os manifestantes, o secretariado da Susam, Rodrigo Tobias de Sousa Lima, teria recebido membros da Comissão dos Aprovados de 2014, em uma reunião nesta manhã, mas até o momento desta publicação não havia um acordo. Os manifestantes devem permanecer no local até obterem uma resposta da pasta.

A reportagem entrou em contato com a Susam e aguarda um posicionamento.

Eles pedem a nomeação | Foto: Marcely Gomes

Trânsito

O trânsito ficou congestionado na avenida devido à manifestação. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) foram acionados para o local.

Leia mais:

Professores da rede pública paralisam atividades nesta terça (2) no AM

Professores do Amazonas pressionam governo por reajuste de 15%