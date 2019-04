Villa Mix promete agitar Manaus neste sábado (6)

Manaus- Com sucesso absoluto em todo o Brasil, o maior e melhor festival de música brasileira, o VillaMix, chega a Manaus neste sábado (6), com a presença confirmada de Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Xand Avião e Alok. O mega show acontece na Arena da Amazônia com uma superestrutura e promete superar as expectativas do público.

Com um repertório que promete agitar o público, os artistas garantem um show memorável. A dupla sertaneja Jorge & Mateus canta os hits de sucesso do momento como ‘Propaganda’, ‘Louca de saudade’ e ‘Trincadinho’. Já Gusttavo Lima traz canções como ‘Zé da recaída’, ‘Cem mil’ e ‘Respeita nosso fim’, de seu álbum ‘Embaixador’.

Wesley Safadão marca presença e solta a voz com músicas que já estão no gosto do público, como ‘Sou eu’, ‘Só pra castigar’ e ‘Não atende não’. E o forrozeiro Xand Avião também garante as melhores músicas em seu repertório, como ‘Uber’, ‘Casal raiz’ e ‘Menos Mimimi’.

Para completar esse time talentos tem DJ Alok, o número 1 no Brasil, que traz o que há de mais atual no universo da música eletrônica para fazer todos suarem a camisa e se contagiar com a boa música.

O VillaMix é um festival que exalta a grandiosidade e a tradição da música nacional e internacional. O mega show também conta com áreas específicas de camarote, espaços diferenciados, praças de alimentação, ambulatório, serviços de paramédicos e entradas específicas, permitindo que o público aproveite a festa com conforto e diversão.

Com a venda dos ingressos no último lote, ainda é possível garantir acesso a Villa Arena R$80 (Meia). As entradas estão à venda exclusivamente nas centrais físicas da Colcci Manauara; Amazon Stones Manauara; Osklen Shopping Ponta Negra; Zink Store Vieiralves; lojas Claro (Djalma Batista, Centro, Parque Dez Mallu, Millennium e Shopping Ponta Negra); e Conveniência Real Express (av. Maceió), com parcelamento em três vezes no cartão.

