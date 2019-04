Vídeo: homem morre eletrocutado após carro bater em poste, no AM

Manaus - O acidente foi na madrugada de domingo (31) em frente à Cachoeira das Orquídeas em Presidente Figueiredo. Duas pessoas estavam dentro do veículo no momento em que o carro colidiu com um poste.

Um dos ocupantes tentou retirar o veículo quando um fio de alta tensão caiu, matando na hora Leonardo de Amaral do Nascimento, de 19 anos.

Colisão deixou o município sem energia elétrica | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Os ocupantes do veículo estavam voltando para casa, que fica no quilômetro 13 da estrada de Balbina. Dentro do veículo haviam várias latas de cerveja.

Durante toda manhã de domingo, o município ficou sem energia elétrica. Homens da Eletrobras Distribuição Amazonas estiveram no local. O fornecimento foi restabelecido quatro horas depois.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Jackson Salvaterra/TV Em Tempo

Leia mais:

Corpo de Bombeiros registra 11 incêndios no fim de semana, em Manaus

Moradores denunciam construção de aterro sanitário na BR 174

Polícia recupera mais de 50 celulares furtados ou roubados em Coari