Vídeo: fechamento de hospital e escola revolta população no Amazonas

Manaus - Moradores de Balbina, em Presidente Figueiredo, fizeram uma manifestação na última segunda-feira (1º), contra descasos na comunidade. O telhado da única escola do local caiu e está abandonada há mais de três anos. Até o hospital corre o risco de fechar as portas.

A escola de Balbina existe há mais de trinta anos, o teto da construção caiu e interditou parte do prédio. O hospital também está abandonado e vai ter as portas fechadas nos próximos meses.

A notícia revoltou a população que foi às ruas protestar contra o descaso das autoridades públicas. Apesar de ser particular, o hospital é a única unidade ambulatorial da vila e atende também pacientes dos ramais próximos.

Prefeito do município informou que vai realizar uma audiência nesta quarta-feira (3) | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Segundo o prefeito de Presidente Figueiredo, uma audiência com os diretores da Eletrobras está marcada para a próxima quarta-feira (3), e que as atividades do hospital vão ser mantidas até a prefeitura fechar uma parceria com a empresa.

A vila foi fundada para abrigar os trabalhadores que construíram a usina hidrelétrica de Balbina nos anos 80. De acordo com a associação de moradores, vivem aproximadamente três mil pessoas.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: Jackson Salvaterra/TV Em Tempo

Leia mais:

Professores da rede pública paralisam atividades nesta terça (2) no AM

Vídeo: professora é filmada assediando aluno menor de idade em Manaus

Pacientes ostomizados enfrentam drama no Amazonas