Em protesto, mais de 800 professores do Amazonas reivindicam reajuste

Manaus - Mesmo embaixo de uma chuva, mais de 800 professores do Amazonas realizam um protesto na tarde desta terça-feira (2), na frente da sede do Governo do Estado, na Zona Oeste de Manaus. Os educadores fecharam uma das vias da avenida Brasil e, com faixas, cartazes e carro som, eles reivindicam o reajuste salarial de 15%.

Os manifestantes não aceitam a contraproposta do Estado, por meio da Secretaria de Educação do Amazonas (Seduc), de dar apenas 3,89%. Cinco representantes dos professores, três do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam) e dois dos movimentos de base, participaram de uma reunião na sede do governo com o vice-governador, Carlos Almeida.

Wesley Uchiyama, 26 anos, é professor de língua portuguesa em duas escolas estaduais e ele também frisou que a reivindicação não é só por causa do reajuste, mas também por melhorias nas condições de trabalho do professores.

"É também por causa da segurança nas escolas. Nós vivemos um momento de violência no Amazonas. É comum que haja tráfico interno e não tem poder de polícia. Infelizmente, apenas palestras não vão dar resultado", explica.

Outro pedido do sindicato, de acordo com Wesley, são as melhorias de infraestruturas. Segundo ele, a maior parte dos prédios das escolas não possuem condicionadores de ar com o devido funcionamento ou material para os alunos aprenderem o conteúdo de forma lúdica.

"As estruturas físicas estão condenadas. Eu sou professor de língua portuguesa e não temos uma biblioteca. Não tem laboratórios nem materiais necessários para dar aula", fala Wesley Uchiyama.

Para ele, a educação no Amazonas ainda tem muito a evoluir e, parte disso, se faz com condições dignas no exercício da profissão.

"A educação não funciona de verdade. Vemos índices fantasiosos. Temos alunos que não sabem interpretar texto. A educação do Amazonas tem muito o que evoluir", completa Uchiyama

Outra professora, que preferiu manter-se anônima, falou que os professores estaduais passam por momentos de assédio moral dentro das unidades para não aderirem à manifestação, nem a uma possível greve.

"Nem a gestão, nem a coordenação apoiam. A verdade é que nós não gostamos de faltar para estar aqui, porém é necessário. Nós já fizemos greve no passado, sabemos como é e quais são as consequências", frisa.

Desde as primeiras horas desta terça, os professores do Estado cruzaram os braços. O Sinteam afirmou que a paralisação de advertência atingiu mais de 30 escolas da rede estadual. Pelo menos 16 municípios do Amazonas também aderiram ao movimento.



A Polícia Militar (PM) e agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans) foram ao local. O acesso bairro-centro da avenida foi bloqueado, na altura da sede do Governo.

