Motorista fica preso às ferragens após colisão entre ônibus em Manaus

Manaus - A colisão entre dois ônibus do transporte coletivo das linhas 122 e 671 deixou pelo menos cinco pessoas feridas na noite desta terça-feira (2), no cruzamento entre a avenida Carvalho Leal e a rua Itacoatiara, na Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus. O motorista da linha 122, identificado como Júlio César Ferreira de Lima, de idade não divulgada, ficou preso nas ferragens. Uma grávida também está entre os feridos.



Conforme o tenente Barroso, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o motorista da linha 122, da empresa São Pedro, estava virando à esquerda, quando não viu o ônibus da linha 671, da empresa Global Green, e acabaram colidindo. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para o acidente.

"Testemunhas relataram que o motorista da empresa São Pedro estava em alta velocidade ao fazer a conversão. No entanto, isso só vai poder ser atestado pela perícia que vai fazer todo o trabalho para saber quem foi o responsável, de fato, pelo acidente", disse o tenente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado às 18h53, para atender a ocorrência. De acordo com o tenente Gilsomar Nunes, do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para fazer a retirada do motorista da linha 122, que ficou preso nas ferragens durante o acidente. Pelo menos quatro viaturas do Posto Central e do Posto Rodoviária foram deslocadas para o local da ocorrência, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda esteve no local.

O motorista Júlio César Ferreira de Lima, da linha 122, ficou preso nas ferragens e teve que ser retirado pelo Corpo de Bombeiros | Foto: Raphael Tavares/EM TEMPO

"A vítima possivelmente tem uma fratura na perna esquerda, mas só o médico vai poder atestar, de fato, o ferimento. Os Bombeiros foram acionados para dar apoio a essa ocorrência e retiramos, com sucesso, o motorista que foi entregue para a equipe do Samu", explicou o oficial.



O motorista foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. A gestante foi socorrida e liberada no local, assim como os outros feridos.

O frentista de um posto de gasolina na proximidade disse que no local sempre acontecem acidentes de trânsito. Segundo ele, o motivo é a imprudência dos motoristas que trafegam nas duas vias. "Aqui sempre acontece muito acidente de trânsito. Na hora do acidente, um motociclista parou no cruzamento, mas o motorista do ônibus desviou e fez a conversão, e foi quando houve a colisão", relatou o frentista que preferiu se manter no anonimato.

