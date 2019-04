Prefeitura de Manaus abre Semana de Conscientização do Autismo

Manaus - A Prefeitura de Manaus realizou, na noite desta terça-feira (2), uma homenagem em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A atividade faz parte da programação da Semana Municipal de Conscientização do Autismo, e começou com o prédio da Prefeitura sendo iluminado de azul. Dentro das atividades da Semana de Conscientização do Autismo, estão programadas atividades físicas, lúdicas, palestras e uma audiência pública acerca do tema.

Segundo o prefeito Arthur Neto, existe um bom trabalho sendo feito, e o compromisso principal da Prefeitura de Manaus é para com a inclusão social. "Eu não acredito em pessoas deficientes, acredito em sociedade deficiente. Por isso que nos esforçamos tanto, fazendo o Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy, que vem atendendo quem procura. Dessa forma, estamos ao lado do autista, tentando lhe garantir uma qualidade de vida’’, argumentou.

Junto com organizações não-governamentais, prefeito Arthur Neto acendeu as luzes azuis da sede do Executivo municipal | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO

O prefeito lembrou ainda o seu comprometimento com a causa. "Nós entregamos um terreno de 11 mil metros quadrados para o AMA, e para as Apaes, entregamos um terreno de 10 mil metros quadrados, garantindo nosso comprometimento com quaisquer síndromes’’, finalizou.



Para Raimundo Carlos Silva, vice-presidente da Associação Amigos do Autista no Amazonas (AMA-AM), é imensurável o apoio da Prefeitura de Manaus às instituições voltadas para o cuidado das pessoas com autismo. Segundo ele, é um ganho que trará felicidade para as organizações.

Raimundo Carlos Silva, vice-presidente da AMA-AM, agradeceu o apoio da Prefeitura à causa dos autistas | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO

‘’Realmente, é um marco para todas as ONG's esse olhar de proteção e sensibilidade com as causas sociais, estando sendo representados pelas Federações. Era um sonho que estávamos alimentando há muitos anos, que era ter nossa sede própria’’, disse ele.



Ações

Dados da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) mostram que o autismo afeta uma a cada 60 crianças no Brasil. Em Manaus, existem cerca de 5.300 alunos com deficiência, dos quais 1.500 tem o transtorno do autismo. Estes estão alocados em 347 unidades de ensino, com destaque maior para a Escola Municipal de Educação André Vidal de Araújo.

Por meio do programa ‘’Viva as Diferenças’’, executado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), cerca de 200 pessoas com deficiências participam de atividades em grupo, acompanhados por profissionais, que promovem uma socialização entre eles.

