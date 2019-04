Missionário é encontrado após nove dias perdido na Floresta Amazônica

Missionário passou 9 dias perdido na Floresta Amazônica e foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - O missionário Vladimir Menezes Cunha, de 59 anos, que estava há nove dias desaparecido na mata, nas proximidades da Comunidade Indígena do Limoeiro, localizada no município de Lábrea (a 852 quilômetros de Manaus foi encontrado na última teça, dia 2, por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), integrantes do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA).



“Nós o encontramos abatido, com desidratação, mas estável, considerando o quadro de outras vítimas desse tipo de ocorrência. O missionário foi levado para a comunidade onde foi aferida a sua pressão arterial e recebeu hidratação e devemos levá-lo à capital para que seja submetido a outros exames médicos e cuidados especiais”, disse o Chefe de Estado Maior Geral, Coronel BM Jair Ruas Braga

Desaparecimento

O missionário havia saído para uma atividade na floresta na manhã do dia 24 de março e não retornara à comunidade. Passado o prazo de 24h, os membros da igreja foram até a Delegacia de Polícia Civil do município e registraram um boletim de ocorrência.



No dia 26 de março, o CBMAM foi acionado e designou três bombeiros para realizar as primeiras buscas. Eles partiram na manhã do dia 27 de avião para a operação de busca, salvamento e resgate.

Ajuda de comunitários

De acordo com o Soldado BM Danilo Ferreira, a equipe contou com a ajuda de comunitários. “Fizemos buscas em uma área de 70 quilômetros de distância da comunidade. Tivemos a ajuda dos ribeirinhos e indígenas, pernoitamos por dois dias na mata, seguindo os rastros do desaparecido, mas até então sem sucesso”, relatou Danilo.

Reforço

Uma nova equipe com sete militares foi enviada de Manaus até à Comunidade Indígena onde o homem se perdeu, na última segunda-feira (1º/4). Novas buscas terrestres e aquáticas foram iniciadas. Na manhã de terça (2), ao ouvir a movimentação das equipes do CBMAM, o missionário gritou por socorro, sendo encontrado debilitado , porém com estado de saúde estável. Ainda não há informações de como teria sobrevivido nesta região inóspita da floresta Amazônica.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Amazonas, 11 ocorrências de busca e resgate de pessoas em ambiente de selva apenas no primeiro trimestre deste ano.

