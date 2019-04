Vídeo: grupos lutam pela inclusão de crianças com autismo no Amazonas

Manaus - Na última terça-feira (2), foi celebrado o Dia Mundial de conscientização do Autismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o transtorno afeta uma em cada 160 crianças no mundo. Em Manaus, existem grupos que lutam para a inclusão dos autistas.

Dificuldades na fala, de interação com outras pessoas e alteração de comportamento são alguns sintomas do transtorno do espectro autista, e não é tão fácil ter um diagnóstico. No Amazonas, 80 mil pessoas são autistas.

Denis Miguel criou uma escola de reforço para alunos no espectro autista | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Grupos de apoio

A inclusão de crianças autistas é um tema debatido com mais frequência no Brasil. Familiares e amigos de pessoas com esse transtorno estão se mobilizando cada vez mais para garantir a qualidade de vida e rendimento escolar, é o caso do psicopedagogo Denis Miguel. Ele teve a ideia de fundar uma escola de reforço ao observar seus alunos autistas.

Em Manaus, existem outros grupos que se dedicam à luta para a inclusão de crianças autistas em escolas regulares, como é o caso da Associação de Mães Unidas pelo Autismo.

Theodoro possui o transtorno e falou sobre a inclusão de das crianças autistas junto aos demais alunos | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Foi pensando em ajudar o filho de sete anos que a psicopedagoga Riuna Maquiné decidiu chamar a associação até a escola do menino, onde ele e os colegas participaram de uma palestra com o tema "bullying não é brincadeira".

Para ela, é importante que as instituições de ensino tenham um preparo especializado para receber e ajudar no desenvolvimento dessas crianças.

