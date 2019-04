Postos do Sinetram funcionam nos dois próximos sábados

Manaus- O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informa que, excepcionalmente, haverá atendimento nos dias 06 e 13/04, das 08h às 12h, na Sede do Sinetram e nos postos localizados nos Terminais 2, 3, 4, 5 e Ufam.

Durante os dois sábados, poderão ser realizados todos os serviços já oferecidos durante a semana, como emissão da primeira e segunda via dos cartões Passafacil, desbloqueio por falta de uso e por uso indevido, além da venda de créditos.

Confira a localização e os serviços realizados em cada Posto do Sinetram:

Central (Ao lado do T1)

Endereço: Av. Constantino Nery, 476 - Centro

Principais Serviços: Emissão da primeira via e segunda via do cartão de estudante e passa fácil,venda de crédito, além de todos os demais serviços.

Terminal 2

Endereço: Rua Manicoré, s/n – Cachoeirinha

Principais Serviços: Venda de créditos e desbloqueio do cartão por falta de uso.

Terminal 3

Endereço: Av. Noel Nutels, s/n – Cidade Nova I

Principais Serviços: Venda de créditos e desbloqueio do cartão por falta de uso.

Terminal 4

Endereço: Av. Camapuã, s/n – Jorge Teixeira

Principais Serviços: Venda de crédito e desbloqueio do cartão por falta de uso.

Terminal 5

Endereço: Av. Autaz Mirim, s/n – Esquina com Alameda Cosme Ferreira – São José

Principais Serviços: Venda de créditos e desbloqueio do cartão por falta de uso.

Posto da Ufam

Endereço: Av. General Rodrigo Octavio Jordão Ramos, 1200 - Coroado I

Principais Serviços: Venda de créditos e desbloqueio do cartão por falta de uso.

