Prefeitura faz nova convocação para professores aprovados em cadastro

Manaus - A Prefeitura de Manaus convoca mais 120 professores aprovados em cadastro reserva no Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizado em 2018. Esta é a terceira somente este ano. O edital com os nomes dos convocados está no Diário Oficial do Município (DOM), edição 4.569, página 10.

Segundo o prefeito Arthur Virgílio Neto, o concurso era para 400 vagas e, ao todo, mais de 1,5 mil professores já foram convocados. “Com professores em sala de aula e avançando em uma melhor infraestrutura das escolas, com reformas e construção de novas unidades, estamos garantindo uma educação de qualidade aos nossos alunos. Acredito que o verdadeiro desenvolvimento só pode ser alcançado por meio da educação”, destaca o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Os aprovados atuarão nas escolas gerenciadas pelas Divisões Distritais Zonais (DDZs) Leste 1 e 2, Norte, Oeste, Sul, Centro-Sul e Ribeirinha, de acordo com a opção do candidato ao prestar o concurso, nas modalidades da educação infantil e ensino fundamental, nas disciplinas de Educação Física, Geografia, Ensino Religioso, Língua Portuguesa e Inglesa.

Os professores têm 30 dias, a partir da data de convocação, para se apresentarem na sede da Semed, no setor Comissão de Investidura, sala 113, de 8h às 12h, com as cópias e originais dos documentos RG, CPF, Título de Eleitor, uma foto 3×4, PIS/PASEP, comprovante de residência, certidão negativa de cargo público (municipal, estadual e federal), além da declaração de bens atualizada.

Os exames médicos não são necessários neste primeiro momento. “Os futuros servidores da Semed precisam apenas apresentar os documentos informados no edital e nós entregamos o encaminhamento dos exames médicos necessários e que devem ser apresentados na Junta Médica do Município no prazo de 30 dias”, informa a responsável pelo setor de Comissão e Investidura, Elisângela Bastos.



Como Proceder

A Junta Médica funciona no 1º andar do prédio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), na rua São Luís, 416, bairro Adrianópolis.

Os candidatos que, por algum motivo, precisaram trocar o número de contato devem informar a mudança por meio do telefone 3632-2254, que também pode ser usado para tirar dúvidas sobre a convocação.

A chefe da Divisão de Pessoal da Semed, Altina Magalhães, solicita que os concursados fiquem atentados ao DOM, ao portal e às redes sociais da prefeitura, para que não percam o prazo de apresentação e, assim, que identificarem o nome na lista compareçam à secretaria com todos os documentos em mãos. “Mais uma vez, a Semed reforça que os candidatos convocados compareçam o mais rápido possível para contratação imediata e que não fiquem aguardando o fim do prazo para tomar posse”, solicita.

