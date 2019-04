Motorista perde controle e carro capota em avenida de Manaus

Registro feito por um internauta que passada pelo local | Autor: Renato Guimarães

Manaus - Um carro modelo HB20, de cor preta, capotou na manhã desta quinta-feira (4), na avenida Kako Caminha, no bairro da Glória, na Zona Oeste de Manaus. Não ha informações de vítimas.

O acidente aconteceu por volta das 6H40. De acordo com testemunhas, o motorista teria perdido o controle do carro e capotado na via. "Acredito que ele perdeu o controle do veículo no viaduto do Boulevard porque quando passei no ônibus vi várias peças de carro espalhadas no viaduto", contou uma testemunha, que passou pelo local logo após o acidente.

O guincho retirou o carro da via | Foto: Divulgação





Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) foram acionados para o local. Segundo os agentes, o motorista não estava no carro.

Devido não ter ninguém no veículo, os agentes retiraram o carro com a ajuda de um guincho e colocaram em uma rua próxima.

