Plano de saúde para pets chega a Manaus com preços a partir de R$ 27

A nova tendência no mundo pet é o plano de saúde animal, uma vocação americana que vem conquistando os brasileiros. O plano de saúde animal foi criado para que o pet possa contar com redes variadas para cobrir todas as especialidades médico veterinária, que poderá precisar. Desde vacinas, consultas e internação 24h, para tratamentos de qualquer complexidade de urgência ou emergência. Além de descontos em farmácias veterinárias, pet shop, banho e tosa, medicamentos etc.

Não dá mais para gastar centenas (e até milhares) de reais todas as vezes em que o animal é levado ao veterinário. É melhor equilibrar as contas e ter um plano que não deixe na mão nem o animal nem o seu dono. E em Manaus isso já é realidade. Investidores que amam cães e gatos trouxeram para a capital amazonense o que há de melhor em plano de saúde para os animais de estimação: Pet Mais Vida.

Conheça as opções que o Plano oferece e defina qual se adequa ao orçamento familiar.

Mais Vida Ambulatorial - Consultas e exames laboratoriais como hemograma completo, glicemia, parasitologia e urinálise. Demais procedimentos são pagos pelo cliente conveniado Pet Mais Vida diretamente nas clínicas credenciadas, com descontos que variam de 10 a 50% dependendo do procedimento. O Plano tem o valor fixo de 13 parcelas de R$ 55,00 mensais. O segundo pet tem 50% de desconto, ou seja, paga R$ 27,50 por mês.

Mais Vida Conforto - Participam deste Plano de Saúde Animal cães e gatos de todas as raças e sem limite de idade. Cobre consultas, exames de laboratório, vacinas, banho e tosa higiênica. Os demais procedimentos são pagos pelo cliente conveniado Pet Mais Vida, diretamente nas clínicas credenciadas, com descontos que variam de 10 a 50%, dependendo do procedimento. O Plano tem o valor fixo de 13 parcelas de R$ 98,00 mensais pet Porte P (até 15 kg).

Mais Vida Familiar - Este plano é destinado para famílias de cinco a 10 pets, cães ou gatos. Cobre consultas e exames (hemograma completo, glicemia, parasitologia e urinálise. Limitado a cinco baterias de exames/ano). Os demais procedimentos são pagos pelo cliente conveniado Pet Mais Vida, diretamente nas clínicas credenciadas, com descontos que variam de 10 a 50% dependendo do procedimento. O Plano tem o valor fixo de 13 parcelas de R$ 210,00 mensais, invariavelmente, para cães e gatos, independente do porte, peso, raça ou idade.

Mais Vida Plus – envolve consultas, vacinas, procedimentos clínicos e ambulatoriais, internação, anestesia e tranquilização, procedimentos especiais, como os otológicos, oftálmicos, cutâneos (pele), aparelho locomotor, tórax (coração e pulmão), radiologia (raio X), exames especiais (eletrocardiograma e pressão arterial), exames laboratoriais (como os de sangue, urina, parasitologia, bioquímica clínica e por funções - como renal), exames direcionados (como perfil pré operatório/ cirúrgico), análise de derrames cavitários e líquor, microbiologia, citologia, imunologia. Cobertura nacional. Taxa de Adesão - R$ 98,00 para porte P, por contrato na assinatura do plano. 12 x de R$ 98,00 porte P- até 15 Kg - limite de idade para contratação até 07 (sete) anos.

Mais Vida Premium – envolve consultas, acupuntura, vacinas, procedimentos clínicos e ambulatoriais, internação, anestesia e tranquilização, cirurgias (de ouvido, olho, buco-maxilo-faciais, abdômen, genito-urinárias, obstetrícia, pele, mama, aparelho locomotor, tórax – coração e pulmão -, cauda e dedos de lobo), radiologia (raio X), exames especiais (ecodopplercardiograma, eletrocardiograma, pressão arterial, ultrassonografia abdominal), exames laboratoriais (como os de sangue, urina, parasitologia, bioquímica clínica e por funções - como renal), exames direcionados (como perfil hormonal), análise de derrames cavitários e líquor, microbiologia, citologia, histopatologia, imunologia. Além de tratamento odontológico. Cobertura nacional. Taxa de Adesão R$ 192,00 porte P, por contrato na assinatura do plano. 12 x de R$192,00 porte - P até 15 Kg. Limite de idade para contratação até 07 (sete) anos.

Mais Vida Plus Prime – envolve consultas, vacinas, procedimentos clínicos e ambulatoriais, internação, anestesia e tranquilização, procedimentos especiais, como os otológicos, oftálmicos, cutâneos (pele), aparelho locomotor, tórax (coração e pulmão), radiologia (raio X), exames especiais (eletrocardiograma e pressão arterial), exames laboratoriais (como os de sangue, urina, parasitologia, bioquímica clínica e por funções - como renal), exames direcionados (como perfil pré operatório/ cirúrgico), análise de derrames cavitários e líquor, microbiologia, citologia, imunologia. Além de dois banhos por mês e uma tosa higiênica. Cobertura nacional. Taxa de Adesão R$ 218,00 porte P, por contrato na assinatura do plano. 12 x de R$ 218,00 porte P - até 15 Kg. Limite de idade para contratação até 07 (sete) anos.

Mais Vida Premium Platinum – envolve consultas, acupuntura, vacinas, procedimentos clínicos e ambulatoriais, internação, anestesia e tranquilização, cirurgias (de ouvido, olho, buco-maxilo-faciais, abdômen, genito-Urinárias, obstetrícia, pele, mama, aparelho locomotor, tórax – coração e pulmão -, cauda e dedos de lobo), radiologia (raio X), exames especiais (ecodopplercardiograma, eletrocardiograma, pressão arterial, ultrassonografia abdominal), exames laboratoriais (como os de sangue, urina, parasitologia, bioquímica clínica e por funções - como renal), exames direcionados (como perfil hormonal), análise de derrames cavitários e líquor, microbiologia, citologia, histopatologia, imunologia. Além de dois banhos por mês e uma tosa higiênica. Tratamento odontológico. Cobertura nacional. Taxa de Adesão R$ 349,00 porte P, por contrato na assinatura do plano. 12 x de R$ 349,00 porte - P até 15 Kg. Limite de idade para contratação até 07 (sete) anos.

A Pet Mais Vida oferece um atendimento especializado na área de medicina veterinária em planos de saúde para cães e gatos, em clínicas credenciadas, proporcionando mais saúde e tranquilidade aos pets e seus responsáveis.

O objetivo é oferecer a melhor assistência em saúde para os animais domésticos, com os melhores laboratórios e os mais modernos existentes para realização de exames e diagnósticos, desde hemograma completo, raio-x, ultrassonografia, e muito mais.

Para contratar o Plano é simples. Entre no site www.petmaisvida.com.br e cadastre-se na Unidade Manaus. Caso queira fechar o contrato pessoalmente, ligue para (92) 98433-6848 e (92) 99146-2375.

