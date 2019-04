Acidente deixa dois mortos na avenida do Turismo, em Manaus

Manaus - Um acidente de trânsito entre um veículo modelo Ford Ka branco e um micro-ônibus deixou duas pessoas mortas na noite desta quinta-feira (4), na avenida do Turismo, Zona Oeste da capital. Uma das vítimas era uma mulher, ainda não identificada, e um jovem identificado como Victor Hugo Cordeiro Veras, de 20 anos.

O acidente aconteceu na região conhecida como "curva da morte", na altura da Cachoeira Alta, na avenida do Turismo. De acordo com os policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas relataram que o Ford Ka estaria em alta velocidade e, durante a curva, acabou derrapando e colidindo com o micro-ônibus. O veículo foi jogado para uma área de mata, ao lado da pista, após a colisão.

“Nossa equipe foi acionada e ao chegar no local constatamos se tratar de um grave acidente de trânsito. De início percebemos que uma das vítimas foi a óbito, mas com a chegada do Samu foi constatado o óbito tanto do Victor como da mulher”, explicou o tenente da 20ª Cicom, que preferiu não se identificar.

Corpos de Victor Hugo e de Lusiete ficaram presos nas ferragens, e precisaram ser retirados pelos Bombeiros | Foto: Raphael Tavares/EM TEMPO

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para a ocorrência, já que um dos corpos estava retido nas ferragens. O motorista do micro-ônibus não sofreu ferimento entretanto está em estado de choque por conta do acidente.

Os corpos foram removidos pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML) após perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil. As causas reais do acidente serão investigadas pelo DPTC.

Leia mais

Motorista fica preso às ferragens após colisão entre ônibus em Manaus

Vídeo: homem morre eletrocutado após carro bater em poste, no AM