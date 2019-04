Paraquedistas caem em residencial ficam feridos após pouso em Manaus

Manaus - Após uma forte ventania, três paraquedistas ficaram feridos no início da noite desta quinta-feira (4), por volta das 18h, ao caírem em um residencial localizado no Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente aconteceu durante o pouso do trio.

Conforme testemunhas, o trio estava praticando o esporte quando fortes ventos na área fizeram com que eles desviassem da área de pouso definida. Dois tiveram apenas arranhões leves; eles foram atendidos pelo Samu e liberados ainda no local.

Um terceiro paraquedista, que teria caído no telhado de uma das casas do residencial, também foi atendido pelo Samu e levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na mesma zona da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima levada para a unidade hospitalar.

