Vídeo: motoristas poderão pagar dívidas durante blitz em Manaus

Manaus - O Detran Amazonas lançou nesta quinta-feira (4) o Pagamento Itinerante, modalidade que vai permitir os condutores a quitarem seus débitos com o órgão por meio do uso de cartões de crédito e débito.

Agora os condutores vão ter mais comodidade na hora de quitar suas dívidas com o Departamento Estadual de Trânsito. Caso o motorista seja pego em uma blitz, com pendências no órgão, poderá pagar a dívida com cartão de crédito ou débito, evitando que o veículo seja removido.

O parcelamento das dívidas poderá ser feito em até 12 vezes, em negociação direta com as operadoras de cartões. Duas empresas foram cadastradas para realizar esse serviço. Após o pagamento, o motorista espera apenas um dia útil para receber o novo documento do veículo, que será entregue depois da realização de vistoria.

Novidades foram anunciadas pelo diretor presidente do Detran, Rodrigo de Sá | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Vistoria veicular

Além do pagamento itinerante, o Detran-AM também divulgou o credenciamento de mais uma empresa para realizar a vistoria veicular. Antes duas empresas eram cadastradas, agora passam a ser três.

O novo posto de vistoria, fica localizado na rua Nelson Rodrigues, número 105, bairro Compensa 3, Zona Oeste da capital.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Victor Gouveia/TV Em Tempo

