Alunos pedem expulsão e prisão de professor suspeito de assédio no AM

Manaus - Estudantes realizaram uma manifestação contra um professor de matemática suspeito de assédio contra uma adolescente de 17 anos . O ato aconteceu em frente à Escola Estadual Senador João Bosco Ramos Lima, localizada na avenida Noel Nutels, Cidade Nova. Dezenas de estudantes foram para a rua, desde o início da manhã desta sexta-feira (5), com cartazes e gritos de ordem pedindo o exoneração e a prisão do professor.

O caso ganhou repercussão na última quinta-feira (4), após o professor de matemática de 54 anos ser denunciado pela própria vítima à Polícia Militar. O homem foi preso dentro de sala de aula, na mesma escola, durante a tarde, e levado à delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA).

O grupo se reuniu em frente à escola | Foto: Cristiano Sevalho

De acordo com o padrasto da vítima, o pedreiro de 47 anos, o professor estava assediando a adolescente há mais ou menos um mês, e mandou imagem pornográfica, simulando sexo oral entre um homem e uma mulher, e em seguida perguntou se a jovem já fazia sexo.

"Ele foi levado para a delegacia, mas não ficou preso e a gente não sabe porque. Quero que a Seduc tome uma atitude, um homem desse não pode estar no meio de adolescentes" disse.

Na Delegacia, a polícia identificou que o professor já tinha outras três passagens pela polícia, pelo mesmo crime, sendo que um deles ganhou grande repercussão em 2012, quando um vídeo circulou mostrando uma aluna sentada no colo dele em sala de aula. Mesmo com as provas, o homem não permaneceu preso.

Mensagem entre o professor e a estudante | Foto: Divulgação

Em entrevista ao Portal Em Tempo , a mãe da vítima contou que a filha agiu certo em denunciar o professor. "Minha filha teve muita coragem, porque outras alunas dele já foram vítimas, mas não tinham denunciado. Não queremos ele mais na escola. Queremos respeito e segurança. Ele já devia estar preso, mas não sabemos porque a justiça não põe a mão nele", relatou.

Grito de ordem

Com gritos de ordem alunos ocuparam parcialmente a avenida Noel Nutels. "Professor, que coisa feia, lugar de aliciador é na cadeia", gritavam.

A manifestação foi na manhã desta sexta-feira (5) | Foto: Cristiano Sevalho

Uma adolescente, que também estuda na instituição, contou à reportagem que o professor já fez várias vítimas.

"Ele já vem fazendo isso em várias escolas, mas sempre abafam o caso. Transferem para outra unidade e ele faz as mesmas coisas. Na sala, ele entra e mexe com alunas, já chegou a passar a mão no meu cabelo, e no meu braço. A gente tenta manter distância, mas ele sempre vem com gracinha e fala coisas obscenas. Quando está em sala de aula parece um professor de sexologia, só fala bobagem", detalhou a adolescente.

A Polícia Militar acompanhou a manifestação | Foto: Cristiano Sevalho

Outra vítima, foi a irmã da professora Priscila Lacerda. Ela relatou ao Portal Em Tempo que Reinaldo já cometeu o mesmo crime em quatro escolas.

"Minha irmã é aluna do Senador João Bosco Ramos Lima e me relatou que também foi assediada. A partir dai pensamos em tomar uma atitude e realizar essa manifestação e pedir justiça pelos alunos. A gente sabe quando um homem abraça uma mulher por afeto ou com segundas intenções ", completou.

Conforme informações da delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a ocorrência foi atendida pela delegada plantonista que lavrou procedimento de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) que será encaminhado à Justiça.



Seduc

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-Am) informou que o professor foi afastado de suas funções na escola enquanto são apurados os fatos relacionados à denúncia de assédio sexual.

Em relação ao fato do professor ter ido às dependências da escola na noite de quinta-feira (4), segundo a secretaria, a direção autorizou a entrada dele apenas para retirar pertences pessoais e o automóvel que estava no estacionamento da escola, e portanto, nega que o servidor tenha ido cumprir jornada de trabalho no estabelecimento escolar.

"A secretaria reitera seu compromisso pela integridade e segurança dos alunos, e informa que os alunos da escola estão sendo acompanhados pela equipe psicossocial da pasta desde o recebimento da denúncia. Informa ainda, que deu início aos processos administrativos cabíveis ao caso, durante o qual será respeitado o direito a defesa do servidor e estuda medidas imediatas a serem tomadas", finaliza a nota.

