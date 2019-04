App Rota Táxi já contabiliza 1.700 downloads antes de iniciar serviços

Manaus - Como nova proposta de transporte de pessoas, o aplicativo Rota Táxi ainda não iniciou os serviços de locomoção, mas já possui 1.700 downloads no Google Play desde a última terça-feira (2), data em que foi disponibilizado para smartphones com sistema Android. O lançamento do aplicativo acontecerá no sábado (6), na sede da Tecno Rota Tecnologia, localizada no posto Shell da avenida Rodrigo Otávio, Colônia Oliveira Machado, nas proximidades da Base Aérea de Manaus.



O aplicativo é uma nova opção de mobilidade urbana que facilita a locomoção em veículos com mais conforto, rapidez e economia, pois as tarifas para as duas rotas disponíveis são únicas. Para a zona Sul que parte da Bola da Suframa e vai até o Centro, custa R$3,75 e no trecho dois que sai do bairro Jardim Petrópolis na zona Centro-sul, também em direção ao Centro de Manaus, o valor é R$ 4,50.

"São 200 condutores habilitados e experientes. Os carros são totalmente legalizados para esse tipo de serviço. Tem a vantagem do conforte, da rapidez, segurança e economia já que uma das rotas custa menos do que uma passagem de ônibus do transporte público. Mesmo com o valor de R$ 4,50, na segunda rota, o custo benefício é sensacional ", aponta um dos empreendedores do Rota Taxi, Fabiano Lucas.

A forma de pagamento também é diferenciada, e acontece pelo próprio aplicativo ou com a aquisição de um cartão eletrônico, ambos com compras de créditos pré-pagos.

Leia mais

Quer um animalzinho? Ong realiza feira de adoção em Manaus

Vídeo: motoristas poderão pagar dívidas durante blitz em Manaus