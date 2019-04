Promotor de Justiça fala sobre denúncia de estupro contra médico do AM

Manaus - O Promotor de Justiça Edinaldo Aquino Medeiros, titular da 92ª Promotoria de Justiça com atuação junto à 7ª Vara Criminal, concedeu entrevista coletiva sobre o caso do médico denunciado à Justiça pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) por estupro de duas pacientes.

Ele explicou que, mesmo já havendo uma terceira vítima que procurou a Polícia, por uma questão de celeridade, decidiu oferecer denúncia pelos dois primeiros casos, e aditar denúncia, acrescentando vítimas que procurem a Polícia ou o MPAM. O aditamento que traz a terceira vítima está sendo finalizado pelo Promotor.

“É uma situação bem grave, crimes graves, com penas severas. Como eu busco a eficiência e a celeridade, entendi prudente, conveniente, fazer logo a denúncia para que o processo não ficasse parado. A denúncia foi recebida, portento, hoje ele é réu”, disse o Edinaldo Medeiros.

Para o Promotor, o fato dos estupros terem sido praticados por um servidor público e dentro do consultório, embora não sejam agravantes legais, pioram a situação do réu pela fragilidade das vítimas na condição de pacientes que têm plena confiança nos profissionais da classe médica.

“A situação de ser paciente, de ter acontecido dentro do consultório, com portas fechadas torna a vítima mais vulnerável”, argumentou.

As medidas cautelares adotadas em relação ao médico, de suspensão da prática da Medicina em unidades das redes pública e privada, da entrega do passaporte e do monitoramento da localização do médico por tornozeleira eletrônica foram explicadas pelo Promotor como suficientes até o momento, pois, além de só haver denúncias de prática dos delitos dentro do consultório e também de não haver relatos de ameaças a testemunhas.

“Em princípio, o Ministério Público entendeu que era suficiente, mas não descarta a adoção de novas medidas”, explicou o Promotor.

*Com informações da assessoria.

