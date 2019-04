Desativar ou não? Lenda dos portos eleva discussões sobre futuro no AM

Manaus - No dia 21 de março foi denunciado pelos deputados do Amazonas que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, pretendia desativar sete portos nos municípios de Iranduba, Borba, Nova Olinda do Norte, Santa Isabel do Rio Negro, Canutama, Coari e Itacoatiara. Depois de tanto "barulho" entre parlamentares e políticos, o ministro anunciou durante audiência na comissão de Infraestrutura da Câmara dos Deputados, na quarta-feira (11), que 11 portos que foram fechados no Amazonas serão reabertos.

Os primeiros que serão reabertos, de acordo com o ministro, em um prazo de três meses, são: Beruri, Canutama, Itamarati, Guajará e Santa Isabel do Rio Negro. Os situados em Itacoatiara, Coari, Borba, Iranduba Eirunepé e Novo Aripuanã terão um prazo de seis meses.

Segundo o Sindicato de Estivadores do Estado do Amazonas, Ivo Nascimento, se a desativação dos portos for realmente concretizada, a medida vai atingir várias famílias.

“Se desativasse apenas esse porto aqui do Chibatão já iria atingir diretamente 25 mil pessoas. Estamos aqui com uma categoria de 295 estivadores e por detrás deles têm uma cadeia familiar, como filhos, netos e esposas que dependem desse trabalhador. Só da estiva temos de 5 mil a 7 mil dependendo deste trabalho, mas temos a categoria do consertador, arrumador, capatazia, do bloco e conferentes, por exemplo. Todos estes trabalhadores dependem da mão de obra do porto e, inclusive, está deixando muito a desejar”, diz.

Para o deputado federal Marcelo Ramos (PR), um dos que esteve à frente denunciando a medida do ministro, destaca que a medida vai prejudicar a economia do Amazonas, pois dificultará o transporte dos produtos do setor primário do interior.

“Desativar estes portos é uma covardia, pois não temos estradas e os nossos portos são os únicos caminhos de entrada e saída do povo do interior. É no porto onde entram e saem as mercadorias de produção do setor primário. Nós lutamos muito para ter 44 portos no interior do Amazonas. Hoje já existem nove portos parados. E se medidas urgentes não forem tomadas até o meio do ano, nós vamos ter a metade parada, fruto do descuido do governo federal”, ressalta.

Ele destaca que o Governo Federal cortou o contrato de mão de obra dos portos em 50% e também fez cortes profundos nos contratos de manutenção, como é o caso do Porto de Iranduba que está com cabos quebrados. Se a empresa não recebe, ela não troca o cabo.

“A alternativa é que o Governo Federal seja responsável com o povo do Amazonas e volte a pagar o povo da manutenção. Os investimentos que o governo faz em estradas com rodoviária não adiantam para nós. Para nós tem que ser feito hidrovias e portos, pois não tem outra saída para pessoas mais pobres saírem do interior do Estado. As pessoas de Erirunepé, Tabatinga, Beruri, Benjamim Constant não tem outra saída, pois esse amazonense não tem como pagar uma passagem de avião. Nem todo município tem voo regular ou estrada”, destaca.

Para o deputado estadual Belarmino Lins (PP) durante a campanha política há um interesse em prometer portos. Passam as eleições, todos esquecem as promessas sobre eles, que são indispensáveis para o embarque e desembarque de pessoas e cargas.

“A desativação significa desperdício. É jogar no rio valores vultuosos que foram liberados para a construção dos portos. A partir da desativação, os atuais portos vão virar escombros, grandes 'elefantes negros' às margens dos rios. Isso é uma falta de respeito com a população do interior e não podemos ficar quietos e calados”, diz.

Para Lins, caso o Governo Federal não tenha capacidade de tomar conta da temática, a bancada amazonense pode intervir e fazer uma tratativa para que Governo do Amazonas administre os portos.

“A nossa região é atípica das demais regiões e precisa de um olhar diferenciado. Não adianta jogar no lixo construções, como são os casos dos portos - que custaram R$ 12, R$ 15, R$ 20 ou R$ 65 milhões nas suas construções. É muito dinheiro para ir para o ralo. O de Itacoatiara, por exemplo, gastaram mais de R$ 65 milhões, então tem que acabar com essa brincadeira e essa má gestão”, diz.

Produtores prejudicados

O produtor Jhonattas Mota conta que traz de Codajás para Manaus uma quantidade grande de açaí para vender em feiras da cidade. E se os portos forem desativados, o empreendimento dele ficará bastante prejudicado.

"Eu trago açaí para vender em Manaus, é a forma do meu sustento. Nós, que moramos no interior, dependemos deste tipo de transporte", conta.

A Rosicléia Machado que mora no município de Benjamin Constant conta que visita a família manauara de 15 em 15 dias. Sem o principal meio de locação, o barco, vir até a capital manauara ficará bastante complicado.

"Nós não temos estradas, dependemos do único meio de transporte que há. Acho que, em vez de desativar os portos, eles deveriam priorizar investimentos para melhoria das estruturas, bem como das embarcações".

Posicionamento do ministro da Infraestrutura



Durante audiência pública na Câmara dos Deputado, o ministro afirmou que tem conhecimento das necessidades especiais do Estado.

“Nosso compromisso com o povo do Amazonas é colocar os portos para funcionar o mais rápido possível”, disse Freitas.

Ao explicar ao ministro a importância de funcionamento dos portos para as áreas social e econômica dos municípios, o deputado federal Pablo Oliva (PSL-AM) cobrou que ele definisse um plano de ação e prazos para entrega das obras.

“Os municípios dependem desses portos para embarque e desembarque de passageiros, além de mercadorias. Muitas vezes o único acesso à localidade é por meio desses portos”, disse Pablo.

Resposta do DNIT



O Dnit respondeu, por meio de nota, que as sete Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4s), instaladas no Amazonas, estavam fora de operação por falta de manutenção. A desativação dele ocorreu no primeiro semestre de 2018.

A partir do levantamento feito durante o I Fórum de Desempenho da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ), realizado entre os dias 11 e 15 de março, a atual gestão da autarquia, sob orientação do Ministério da Infraestrutura, identificou a necessidade de realocar - de maneira otimizada - os recursos disponíveis para o setor hidroviário, reforçando os contratos de manutenção dos IP4s.

"Reafirmamos ainda que os ajustes feitos garantem o funcionamento com segurança e uma manutenção eficiente dos terminais hidroviários. O resultado dessa priorização dos recursos públicos já começa a surgir, tendo em vista que o DNIT recolocou em operação o porto de Nova Olinda do Norte, na calha do Rio Madeira. Para os demais IP4s fora de operação, o DNIT está traçando um plano de manutenção com as empresas responsáveis, com o objetivo de voltar a operar no menor tempo possível e com segurança", diz.



