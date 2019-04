Polícia Civil recupera objetos roubados de lan house em Manaus

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado Sinval Barroso, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), falou durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira (5/4), às 14h30, no prédio da Delegacia Geral, sobre as prisões, em flagrante, de Joelson Ramos Sena, 24; Rubson Barroso de Lucena, 25, e Matheus Silva de Assis, 24, procurados por roubo cometido na tarde de quinta-feira (4/4), em uma lan house situada no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul da cidade.

De acordo com Barroso, o crime ocorreu por volta das 13h, quando os infratores, em posse de arma de fogo, abordaram o proprietário do estabelecimento. Na ocasião, levaram do lugar sete televisores, quatro aparelhos celulares, além da renda do caixa, de aproximadamente R$ 150 em espécie. Os objetos foram recuperados e devolvidos ao dono local.

“Após a ação criminosa, o proprietário da lan house, um homem de 33 anos, formalizou a ocorrência. A partir daí, demos início às diligências em torno do caso. No dia do crime, os infratores alugaram um carro para levar os objetos roubados. Conseguimos identificar a placa do veículo e chegamos até eles”, esclareceu Barroso.

Conforme a autoridade policial, os infratores foram presos pelas equipes do DRCO na manhã desta sexta-feira (5/4), por volta das 8h30, nos bairros São Jorge e Cidade Nova, localizados, respectivamente, nas zonas oeste e norte de Manaus. Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), os policiais civis identificaram que Rubson e Matheus já tinham passagem pela polícia por tráfico de drogas. Além disso, Rubson também responde a processo por tentativa de homicídio e Matheus por roubo.



Joelson, Matheus e Rubson foram autuados em flagrante por roubo majorado e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis na base do DRCO, eles serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

