Dia do Jornalista: credibilidade profissional e o combate a Fake News

Manaus - Neste 7 de abril, é comemorado no Brasil o Dia do Jornalista. A comemoração, já tradicional, foi criada para homenagear Giovanni Battista Libero Badaró, importante personalidade na luta pelo fim da monarquia portuguesa e Independência do Brasil.

Foi só em 1931, cem anos depois de Giovanni ser assassinado, que surgiu a homenagem e o dia 7 de abril passou a ser Dia do Jornalista. Foi também nesta data que a Associação Brasileira de Imprensa foi fundada, em 1908, com o objetivo de assegurar aos jornalistas todos os seus direitos.

Mas, a palavra ‘’Fake News’’ nunca esteve tão em alta, quanto nos dias atuais. Um termo criado ainda no século 19, voltou a tona durante as eleições presidenciais nos EUA, em 2016, e é usado para designar uma informação falsa. Pensando na popularização da palavra e na dificuldade do profissional que faz o jornalismo de se regenerar nessa chuva de informações, o Em Tempo ouviu alguns profissionais da área para entender esse fenômeno, que mudou a comunicação nos últimos três anos.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, as "Fakes news" são notícias falsas que podem existir por cinco motivos: com o intuito de enganar o leitor; como uma tomada acidental de partido que leva a uma mentira; com algum objetivo escondido do público, motivado por interesses; com a propagação acidental de fatos enganosos; ou com a intenção de fazer piada e gerar humor.

Os profissionais

Basta abrir qualquer rede social ou aplicativo de conversa para você ser bombardeado por “notícias”. A maioria delas não são reais ou modificam a notícia. O leitor mais "feroz" busca pela veracidade dos fatos e o jornalista é o profissão que deve trazer a "informação pura", real e sem julgamento de valor.

As notícias falsas sempre existiram, mas aumentaram consideravelmente por causa da internet. Os profissionais do Em Tempo trabalham com a premissa de trazer um jornalismo profissional, baseado na verdade dos fatos

Mário Adolfo

Diretor de redação do jornal EM TEMPO, jornalista Mário Adolfo

O jornalista e diretor de redação do Amazonas Em Tempo, Mário Adolfo começa a análise mostrando um pouco do aspecto do impresso em comparação as novas formas de mídia.

''É preciso começar essa análise com uma constatação: o impresso nunca vai acabar. Apesar da agilidade da noticia que a internet oferece, como ainda existe muito material de baixa qualidade na mesma, gera uma desconfiança nas notícias veiculadas pela mesma. E é nesse aspecto que o jornalismo precisa se reinventar, para não cair nesse mesmo caminho'', disse ele.

Adolfo comentou como a internet ajudou na propagação desse fenômeno de Fake News: ''A internet, feita de forma séria vem a ser muito importante, até por isso tantos portais avançaram, prestando um ótimo serviço para a sociedade. No entanto, devido a essa onda de postagens sem a devida averiguação, cria-se essa dúvida acerca da credibilidade'', comentou.



Ele encerrou mostrando em como o jornalismo precisa se reinventar para retomar o seu espaço: ''Para o impresso, ao invés noticiar apenas o factual, que se encontra na internet em 5 minutos depois do acontecimento, precisamos noticiar um outro tipo de notícia, fazendo o papel do jornalista, de aferição e apuração'', finalizou.

Walmir de Albuquerque Barbosa, Professor Emérito da Universidade Federal do Amazonas (UFAM - 2015) e graduado em Comunicação Social pela UFAM

Para o Professor emérito da Universidade Federal do Amazonas, Walmir de Albuquerque Barbosa, existe uma disputa de poder entre os modos de comunicação.

‘’As tecnologias da imprensa convencional disputam com novas tecnologias da comunicação, que são senhoras do 'tempo real' e do 'virtual', que se firmam não só na instantaneidade temporal e, portanto, 'verdadeira' dos fatos’’.



Albuquerque ainda completa dizendo em como esse novo tipo de fazer jornalismo ainda não percebeu o seu alcance.

‘’Além do mais, os sujeitos na posse de um smartphone e da internet tornam-se, automaticamente, disseminadores de conteúdo (falso ou verdadeiro). Muitas vezes se expondo como senhores de suas verdades, mas sem perceber comumente que caminham para uma servidão voluntária", disse ele.

Ele termina sua reflexão fazendo uma análise sobre o momento da comunicação. ‘’Isso tudo ainda nos assusta porque envolve convicções, sobrevivência e autoafirmação. Mas, ainda acredito que o jornalismo pode, também, se reinventar’’, finalizou.

Yano Sérgio Gomes

Yano Sérgio Gomes, Jornalista e Graduado pela Universidade Federal de Roraima (UFRR), Repórter e Assessor de Comunicação





Conhecido do grande público, principalmente pela larga experiência na frente das câmeras, o jornalista Yano Sérgio inicia sua análise fazendo uma reflexão sobre o momento atual do Jornalismo.

’’Penso que esse Dia do Jornalista a categoria deve refletir sobre o mercado de trabalho atual, o qual impõe novos desafios ao profissional e necessidades de adequação à nova realidade’’, disse ele.



Gomes falou também sobre como esse processo de comunicação instantânea prejudica o cenário: ‘’Hoje está cada vez mais difícil produzir reportagens especiais, tanto na mídia impressa, como na eletrônica, sendo necessária uma discussão sobre as nuances do nosso mercado’’, argumentou.

Ele finaliza sua análise comentando sobre esse cenário de Fake News que cerca o jornalismo.

’’A partir do momento que a grande maioria das pessoas aprender a consumir conteúdo com critérios que identificam as fake news, esse recurso terá menor efeito na sociedade como um todo. Notícias falsas sempre existiram, só que agora o impacto, com as mídias sociais, alcançou uma amplitude absurda. É um fenômeno relativamente novo, mas já há recursos para se proteger,. O mundo vai se adaptar a mais essa realidade, esse processo já vem ocorrendo, finalizou Gomes’’.

Jorge Eduardo Oliveira



Jorge Eduardo Oliveira

Sobre o que comemorar neste dia, Jorge Eduardo, jornalista da WWF e graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Amazonas, se mostrou otimista ao novo cenário.

''Temos muito a comemorar hoje, no sentido de que, mais do que nunca, a profissão do jornalista é extremamente importante. É ele que vai dar a resposta correta do que está sendo propagado, são muitas notícias dentro de um sistema que se mistura com as redes sociais, sendo muita informação ou desinformação. A demanda pela informação verídica, verdadeira, apurada e checada é bastante procurada, principalmente agora com o impulsionamento dado pelas Fake News’’, disse ele.

Oliveira também faz uma reflexão sobre o momento atual do jornalismo: '’ O jornalismo se adaptou, vem se adaptando e vai se adaptar fazendo jus aos seus fundamentos, levar o conhecimento a pessoas com algumas realidades não tão fáceis de serem verificadas. Fazer o jornalismo de apuração em sua essência, algo muito prejudicado pelas mídias de rede social, além de voltar aos primórdios da comunicação, para sobrevivermos a esse período, ou seja, retornando aos fundamentos da profissão, que fazem o jornalismo ser tão importante’’, finalizou.

Edição: Bruna Souza

