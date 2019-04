Último navio da Temporada de Cruzeiros chega a Manaus com 780 turistas

Manaus - O navio M/S Seabourn Quest, que traz em seu mastro a bandeira das Bahamas, marcou o término da Temporada de Cruzeiros 2019, ao atracar no Porto de Manaus, Centro, às 6h, deste sábado (6), com um total de 780 turistas, de diferentes nacionalidades, entre ingleses, canadenses e norte-americanos. A embarcação permanecerá na capital até segunda-feira, 8, quando seguirá viagem, às 17h, com destino a Parintins (AM).

O receptivo dos turistas foi feito pelos agentes da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). Na ocasião foram entregues mapas bilíngues e artesanato regional.

Já no primeiro dia na capital amazonense, os turistas realizaram passeios de barco no lago do Janauary e à comunidade do Acajatuba – ambos localizados em Iranduba -, além de comunidades indígenas e Vila Amazônia. Na programação também teve interação com os botos e visita ao Mercado Adolpho Lisboa, Palácio Rio Negro e Teatro Amazonas, ambos na região central de Manaus.

A norte-americana Jenna Shellenberger, que seguia para o primeiro passeio da programação, disse que é a sua primeira vez em Manaus, assim como no Brasil. “Estou aqui com o marido e alguns amigos. Eu sempre amei geografia e tive curiosidade em saber mais sobre a Amazônia, que é muito interessante. Também sempre quis conhecer o Rio de Janeiro, ver o Cristo Redentor e outros pontos turísticos. Estamos aproveitando bem”, declarou.

Iniciada em novembro de 2018, a Temporada de Cruzeiros 2018/2019 trouxe no total 11 embarcações, 15 visitas com receptivos e mais de 18 mil turistas que desembarcaram em Manaus nos últimos seis meses. Navios como o M/S Sirena, Prinsendam, Le Champlain e Viking Seas visitaram a cidade por duas vezes nessa temporada.

