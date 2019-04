Idoso denuncia venda de carne inadequada em supermercado de Manaus

Manaus - Lerron Santiago, 60, morador do bairro Cidade Nova, denunciou em grupos de WhatsApp que comprou alguns quilos de carne inadequada em um supermercado situado na rua Cariré, bairro Cidade Nova. Ele afirma que junto com as bistecas, o vendedor incluiu peças com sebo e pele.

“Eu fui nesse supermercado hoje pela manhã (06). Não conheço muito de carne, eu pedi 1kg de bisteca. Quando cheguei em casa que minha esposa percebeu que estava só pele”, diz.

Santiago conta que voltou ao Supermercado para comprar outras bistecas. “Eu não quis voltar lá com a carne que estava só pele para fazer confusão. Eles são acostumados a vender este tipo de carne, mas isso não pode acontecer novamente”, diz.

A reportagem entrou em contato com o Supermercado Juma e eles negaram o caso. "Essa informação não procede. Todos os nossos produtos são de excelente qualidade", disse o atendente que não quis se identificar.

Entramos em contato também com a Vigilância Sanitária de Manus (Visa Manaus) e a assessoria de comunicação afirmou que fará vistorias no local.





