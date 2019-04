Primeiro bazar varal sustentável do ano tem peças de R$ 5 a R$ 20

Manaus - Neste sábado (6) e domingo (7) no Shopping Manaus ViaNorte, a população tem a oportunidade comprar roupas e calçados partir de R$ 5. As peças fazem parte do Varal Sustentável.

O Bazar Varal Sustentável é um projeto da Global Shaper, instituição internacional criada pelo Banco Mundial, que possui uma unidade em Manaus, e trabalha no desenvolvimento de programas sociais e sustentáveis. E o evento também está aberto para doações e para compras diferenciadas de roupas por preços módicos a partir de R$ 5,00 a R$ 20,00 por peça.

O Varal Sustentável é apresentado ao público no formato que dá nome ao projeto, ou seja, as peças de vestuários e calçados (calças, bermudas, camisas, cintos, gravatas, sapatos, chinelos e outros objetos) são expostos em um varal que serve de mostruário para o público.

As peças comercializadas fazem parte de arrecadações e doações feitas pela Global Shaper em edições anteriores do projeto. Todo o dinheiro arrecadado será doado para as instituições beneficentes de Manaus. O projeto começou há quatro anos com roupas selecionadas e em excelente estado de conservação após uma triagem, geralmente que estavam guardadas no armário e não estavam sendo usadas.

