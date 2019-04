Semana de Robótica no Shopping Via Norte conta com diversas oficinas

Manaus - O shopping Manaus ViaNorte promove nos dias 6, 7, 13 e 14 uma “Semana de Robótica”. O evento é gratuito e terá como atrações robôs e suas diversas funções, oficinas tecnológicas para crianças e adultos, além de um piano musical feito com frutas.

O destaque fica por conta do stand do Centro Educacional Santa Teresinha (CEST), que comemora 82 anos de fundação da instituição de ensino e preparou novidades para apresentar na exposição com novos equipamentos tecnológicos e produtos.

“O grande diferencial do CEST é o trabalho inovador que é realizado. É por isso que resolvemos compartilhar, através dos stands, o trabalho feito através da tecnologia. Hoje nossas exposições são sempre lotadas e uma é diferente da outra, sempre procuramos fazer com que o público seja surpreendido, dessa vez não será diferente, temos toda uma equipe trabalhando diariamente para que seja mais um momento especial”, explica o coordenador e responsável pelo Marketing da instituição, José Neto.

Ainda segundo Neto, haverá as oficinas tecnológicas, mas o destaque é o piano de frutas onde no lugar do teclado estarão melancias, bananas, melão onde as pessoas tocarão o instrumento por meio das frutas.

Serviço:

O que: Semana da Robótica



Quando: dias 6, 7, 13 e 14 de abril

Hora: 14h às 22h.

Entrada: Gratuita.

Onde: Shopping Manaus Vianorte - Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3.760, Nova Cidade

* Com informações da assessoria

