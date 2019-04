Muro desaba em cima de dois veículos durante chuva em Manaus

Dois carros foram atingidos pelos escombros | Foto: divulgação





Manaus - Um muro, que aparentava ter mais de dez metros de comprimento e quase dois de altura, desabou sobre dois veículos estacionados na rua Luiz Eduardo de Magalhães, no Conjunto Ouro Verde 3, zona Leste de Manaus, durante a forte chuva na madrugada deste domingo (7).

Um vídeo de um morador denunciando a ocorrência mostra que a drenagem mal feita para a construção do muro teria causado infiltração e a queda dele. No local, uma equipe particular solicitada pelo proprietário do terreno já trabalhava para remover os destroços, com o auxílio de uma retroescavadeira. Muita lama foi jogada na pista, vinda do terreno, a qual o muro protegia.

No momento da queda, ainda durante a madrugada, o dono de uma marcenaria localizada em frente ao muro, disse que acordou com o barulho do desmoronamento. Francisco Nascimento contou ainda que os destroços invadiram o portão do estabelecimento.

"Eram pedaços de tijolo, lama, e até arame farpado empurrando o portão. A força da água trouxe os destroços", explicou.

Francisco disse ainda que o proprietário da obra já havia comparecido ao local e que iria arcar com as despesas.

"Tive muito prejuízo, matéria prima, equipamentos, além da sujeira toda que entrou, mas vamos reorganizar", completou o marceneiro.

A Defesa Civil municipal e o Corpo de Bombeiros informaram que não registraram ocorrências provenientes do temporal até esta manhã.

