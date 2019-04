Vídeo: veículo colide com ônibus próximo da Ponte Rio Negro

Colisão na cabeceira da Ponta Rio Negro na Compensa | Autor: Joandres Xavier

Manaus - Um acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus congestionou o trânsito na avenida Coronel Cyrillo Neves, que dá acesso à Ponte Rio Negro, no bairro Compensa, Zona Oeste. O fato aconteceu por volta das 12h deste domingo (7), no retorno da via. Não houve vítimas fatais, apenas um dos condutores teve um ferimento no rosto.

Um ônibus da linha 013, que trafegava no sentido Iranduba, fez o retorno exatamente no momento em que o veículo, Fox, de cor vermelho, seguia na via. O motorista não conseguiu parar e acabou colidindo na lateral do coletivo. A frente do veículo Fox, entrou na lataria do ônibus.

O motorista do carro, que teve um ferimento leve no supercílio esquerdo e não quis ser identificado, conversou com a reportagem e disse que não teve culpa no acidente.

“Eu seguia direto em direção à Iranduba, o ônibus estava um pouco na minha frente e virou de uma vez para fazer o retorno. Ele acabou fechando a via, não tive nem tempo de frear. Como a pista estava lisa por causa da chuva, eu acabei batendo nele. Agora quero apenas que pague o prejuízo do meu carro”, relatou.

Já o condutor do ônibus disse que não tinha visto com clareza o momento do acidente.

“Não entendi bem o que houve na hora, já senti o choque na lateral do ônibus”, relatou o motorista. O trânsito ficou congestionado no sentido Iranduba, até o retorno, mas logo os próprios populares trataram de remover os veículos do local.

Edição: Bruna Souza

