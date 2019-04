Carro e ônibus colidem em cruzamento da avenida Mário Ypiranga

Manaus - Um ônibus da empresa Expresso Coroado, da linha 507, colidiu com um carro, que acabou caindo em um bueiro e colidindo com uma mureta de proteção. O caso aconteceu na tarde deste domingo (7), quando os dois veículo tentavam acessar a avenida Mário Ypiranga pela avenida Maneca Marques.

De acordo com testemunhas, não houve vítimas no acidente. Foi registrado apenas danos materiais e um congestionamento na via.

A parte dianteira foi destruída | Foto: Rebeca Mota





A dona do carro, que não quis se identificar, disse que a empresa de ônibus se prontificou a arcar com os prejuízos dela. Um guincho particular foi acionado para fazer a remoção do veículo, que teve a parte dianteira destruída. O ônibus sofreu apenas um amassado na lateral esquerda.

A proprietária do veículo de passeio informou ao Em Tempo que registraria um Boletim de Ocorrência (B.O) na delegacia mais próxima. Poucos passageiros estavam dentro do coletivo no momento da colisão e nada sofreram com o impacto.

