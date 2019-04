Adolescente pega moto escondido e morre ao bater em muro, em Manaus

O adolescente bateu em um muro de uma escola | Foto: Josemar Antunes

Manaus - A imprudência combinada com álcool resultou na morte de um adolescente de 17 anos. Cleiton Nascimento Carvalho perdeu o controle de uma motocicleta na madrugada desta segunda-feira (8), na avenida Laguna, no bairro Lirio do Vale 1, na Zona Oeste de Manaus.

O acidente aconteceu por volta das 3h. A motocicleta modelo Honda/CB 300, de cor amarela, conduzida pelo adolescente, subiu o meio-fio e colidiu contra o muro da Escola Estadual Antônio da Encarnação Filho. Cleiton não estava usando capacete de segurança

Segundo informações do Sargento Luis Hounsell, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o adolescente perdeu a direção da moto em uma curva da via. Ele estava sozinho.

O adolescente, segundo a polícia, teria pego a motocicleta escondido da casa de um amigo do primo dele, no conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto, na Zona Centro-Oeste.

"O adolescente passou a noite e madrugada ingerindo bebidas alcoólicas com um primo e o proprietário da moto. Após o dono da residência dormir, o adolescente pegou a moto escondida. Ao acordar, o proprietário da moto não viu o Cleiton e nem o seu veículo, e posteriormente acionou a Polícia Militar. Encontramos o jovem morto e a motocicleta jogada na via", explicou o sargento Luís Hounsell.

Os familiares da vítima estiveram no local e reconheceram o corpo. Após os procedimentos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo foi removido por volta das 6h ao Instituto Médico Legal (IML).



