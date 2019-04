Cobra peçonhenta ataca homem no AM e resgate é feito por helicóptero

Manaus - Nesta segunda-feira (08), o Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), realizou o resgate de um homem de 26 anos, picado por uma cobra peçonhenta, em uma comunidade rural no rio Amazonas, zona rural de Manaus. O resgate na comunidade São Pedro contou com o helicóptero Águia 1 para trazer a vitima para atendimento médico na capital.

O pedido de socorro foi solicitado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também enviou agentes na aeronave juntamente com a tripulação da Secretaria de Segurança. O resgate ocorreu por volta das 14h e demorou cerca de uma hora, entre a ida e o retorno.

José Divan Barbosa de Souza, de 26 anos, foi picado por uma cobra surucucu. Na operação de resgate, ele recebeu os primeiros atendimentos ainda na Comunidade São Pedro, pelo médico e enfermeiro do Samu, com apoio da tripulação da SSP-AM.

O homem desembarcou em Manaus na Vila Olímpica, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, e foi levado de ambulância ao Hospital de Medicina Tropical para receber atendimento especializado.

A tripulação do Águia 01 era composta pelos pilotos major Cavalcante, major Marcio Leite, sargento Rego e cabo Valdenei.

Salvando vidas - Este foi o terceiro resgate feito pelas aeronaves da SSP-AM de pessoas que precisam de atendimento emergencial em saúde. No dia 23 de fevereiro, o helicóptero fez o resgate aéreo de um adolescente de 13 anos picado por uma cobra peçonhenta em uma comunidade rural localizada no rio Cuieiras, afluente do rio Negro, na zona rural de Manaus.

No dia 20 de março, o Dioa resgatou um agricultor de 46 anos, vítima de queda de árvore. O acidente ocorreu no bairro do Mutirão, no município de Iranduba, distante 27 quilômetros da capital amazonense.

