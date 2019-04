Vídeo: casa de alvenaria tem perda total no Jorge Teixeira, em Manaus

Manaus - Uma casa pegou fogo na noite desta segunda (8), por volta das 20h, na rua Serpão Maquare, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionada para a ocorrência e combateu as chamas, que assustaram a vizinhança.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), a casa de alvenaria teve perda total, e todos os cômodos foram incendiados. No entanto, nenhuma pessoa estava dentro da residência.

Veja o vídeo

Vídeo mostra o momento do incêndio no Jorge Teixeira | Autor: Divulgação

O caso assustou os moradores, que antes da chegada dos Bombeiros tentavam apagar as chamas com baldes de água. As causas do incêndio ainda não foram reveladas, e devem ser investigados pelo Corpo de Bombeiros.

Leia mais

Atenção, condutores! Poste corre risco de cair na avenida Noel Nutels

Cobra peçonhenta ataca homem no AM e resgate é feito por helicóptero