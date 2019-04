Arthur participa da Semana de Integração em Segurança Pública no AM

Manaus - O prefeito Arthur Virgílio Neto participou da cerimônia de abertura da 5ª Semana da Integração em Segurança Pública do Amazonas, realizada nesta segunda-feira (8), no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, zona Centro-Sul de Manaus. O evento trouxe como principal palestrante o secretário Nacional de Segurança Pública, general Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira.

A semana busca debater ações e projetos que possam ajudar a formar o plano estadual de segurança, alinhado ao plano nacional, com foco na modernização do sistema penitenciário; o combate integrado às organizações criminosas, ao tráfico de drogas e de armas; a redução do feminicídio e da violência contra a mulher; além da diminuição de homicídios dolosos.

O prefeito destacou a importância do evento em debater a segurança pública no Estado, chamando atenção para o enfrentamento às facções criminosas. Ele elogiou o conhecimento que o general Theophilo traz em seu extenso currículo, como o de chefe do Comando Militar da Amazônia (CMA), cargo que ocupou entre 2014 e 2016.

"Na questão da segurança sempre fizemos o que podemos. O exemplo é o LED, que está cobrindo a cidade inteira, é um alerta contra a insegurança. Tenho certeza de que o general Theophilo está preparado para debater o assunto e vai nos falar sobre os principais pontos para termos uma segurança eficaz, com o enfrentamento duro e armando ao narcotráfico na nossa região. Sei de sua capacidade e, por isso, vim ouvi-lo", disse o prefeito, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

O general Theophilo contou que está viajando pelo país para falar sobre a importância da integração entre as polícias, para que se possa implantar um sistema eficiente de Segurança Pública.

"Almejamos fazer uma integração entre todas as polícias: a militar, a civil, a científica, a polícia penal, para que todas juntas possam garantir, de forma integrada, a segurança da sociedade. Tudo que apresentamos são projetos estratégicos do ministro da Justiça, Sérgio Moro, com prazo para serem implementados", disse Theophilo.

