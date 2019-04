Prefeitura libera Faixa Azul da avenida Mário Ypiranga

Manaus - A Prefeitura de Manaus liberou a partir das 8h desta terça-feira (9), a circulação para todos os veículos na Faixa Exclusiva da avenida Mário Ypiranga Monteiro. A faixa fica liberada enquanto durarem as obras para a construção de duas passagens subterrâneas na avenida Constantino Nery.

A medida vai proporcionar mais uma opção de circulação para condutores que optarem pela avenida, como alternativa de itinerário em direção ao Centro da cidade, evitando, assim, trafegar no trecho em obras da Constantino Nery.



Vale destacar que as Faixas Exclusivas das avenidas Constantino Nery e Torquato Tapajós seguem liberadas por conta da recuperação da passarela em frente ao Clube Municipal.



Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) continuarão monitorando os principais corredores de tráfego para garantir fluidez e segurança ao trânsito da cidade.



Obra na Constantino

As obras, que iniciaram nesta terça, irão alterar o trânsito. O novo sistema viário será implantado nas ruas Pará e João Valério, interligando o bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, ao São Geraldo, zona Oeste, passando sob a Constantino Nery

A avenida será interditada no sentido bairro/Centro, no trecho entre as ruas João Valério e Pará. A partir do começo dos trabalhos no canteiro de obras, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) vai monitorar as interdições e desvios nas vias incluídas na intervenção viária. Os desvios estarão sinalizados e terão a presença de agentes de trânsito para orientar condutores e pedestres que circulam na área.

A partir desta sexta-feira, 5, se inicia uma ação de orientação aos condutores e usuários do transporte coletivo que utilizam a avenida Constantino Nery. Equipes da prefeitura estarão presentes nos principais cruzamentos do entorno do trecho a ser interditado, distribuindo material informativo sobre as alterações no trânsito e no transporte coletivo.

Constantino Nery

Será mantida a circulação dos veículos no sentido Centro/bairro. Somente veículos pesados e do transporte coletivo, poderão transitar no contrafluxo, ou seja, sentido bairro/Centro, no trecho interditado para as obras.

Sentido João Valério/São Jorge - Quem vem da rua João Valério em direção à zona Oeste, deverá dobrar à direita na avenida Constantino Nery, seguir até o Parque dos Bilhares, fazer o retorno por baixo da ponte, seguir novamente pela Constantino Nery, até acessar à direita na avenida São Jorge.

Sentido João Valério/Centro - O condutor deverá dobrar à direita na avenida Constantino Nery, seguir até o Parque dos Bilhares para fazer o retorno por baixo da ponte e seguir novamente pela Constantino Nery, acessar à direita na avenida São Jorge e depois dobrar à esquerda na rua Arthur Bernardes para, novamente, pegar à direita na avenida Constantino Nery.

Sentido São Jorge/Pará - O condutor que segue pela avenida São Jorge e deseja acessar a rua Pará deverá virar à direita na Constantino Nery, seguir até fazer o retorno na avenida Ayrão (depois da avenida Senador Álvaro Maia), retornar para a Constantino Nery, no sentido Centro/bairro, e acessar a rua Pará.

Transporte coletivo

As alterações no trânsito da avenida Constantino Nery também irão atingir, em parte, o transporte coletivo no local. As linhas que trafegam pela via não mudarão os itinerários, incluindo os ônibus que atendem a faixa exclusiva. No entanto, as linhas que trafegam na avenida João Valério, no sentido Constantino Nery, terão seus itinerários alterados. Tratam-se das linhas 401, 402, 452, 123 e 456, que deixarão de dobrar à direita na rua João Valério, a partir da Djalma Batista, e seguirão pela própria Djalma Batista até a avenida Senador Álvaro Maia, de onde prosseguem o itinerário normal para o Terminal da Constantino Nery (T1) ou ao Centro da Cidade. Outras linhas que terão os itinerários alterados serão a 118 e 122, conforme detalhamento das alterações por linha (ver abaixo).

Pontos de parada

Serão temporariamente desativadas as paradas de ônibus em frente à Escola Estadual Sólon de Lucena (bairro/Centro), uma placa de ponto de parada antes do Shopping Millenium (bairro/Centro) e o abrigo próximo da Igreja São Geraldo (Centro/bairro). Outro ponto de parada interditado será a plataforma São Jorge, em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, nos dois sentidos.

Como opção aos usuários que utilizam as paradas que precisarão ser desativadas, serão implantados dois novos abrigos: um próximo da plataforma do Millenium (bairro/Centro) e outro próximo à maternidade Unimed (Centro/bairro).

As linhas de ônibus da faixa exclusiva que, atualmente, param na plataforma São Jorge, passarão a atender na parada do Colégio Preciosíssimo Sangue (bairro/Centro) e na nova parada que será instalada nas proximidades da Unimed (Centro/bairro).

Alterações por linhas

LÍDER – Linhas 401, 402, 452

Bairro/Centro: Normal até a avenida Djalma Batista / Av. Senador Álvaro Maia / Rua Santo Antônio / Av. Brasil / Av. Senador Álvaro Maia / Av. Constantino Nery / T1 / Normal

Centro/bairro: Normal

SÃO PEDRO - Linha 123

Bairro/Centro: Normal até av. Djalma Batista / Av. Senador Álvaro Maia / Rua Santo Antônio / Av. Brasil / Av. Senador Álvaro Maia / Av. Constantino Nery / T1 / Normal

Centro/bairro: Normal

SÃO PEDRO - Linha 118

Bairro/Cachoeirinha: Normal até av. Djalma Batista / Av. Senador Álvaro Maia / Rua Santo Antônio / Av. Brasil / Av. Senador Álvaro Maia / Av. Ayrão / Av. Djalma Batista / Normal

Cachoeirinha/bairro: Normal

AÇAÍ TRANSPORTES – Linha 456

Bairro/Centro: Normal até av. Djalma Batista / Av. Senador Álvaro Maia / Rua Santo Antônio / Av. Brasil / Av. Senador Álvaro Maia / Av. Constantino Nery / T1 / Normal

Centro/bairro: Normal

VIA VERDE - Linha 122

Bairro/Ceasa: Normal até a rua Artur Bernardes / Av. Constantino Nery (direita) / Av. Senador Álvaro Maia / Rua Santo Antônio / Av. Brasil / Av. Senador Álvaro Maia / Normal

Ceasa/bairro: Normal até av. João Valério / Av. Constantino Nery (direita) / Retorno pela ponte dos Bilhares / Av. Constantino Nery / Av. São Jorge / Normal

OBS.: As linhas 456, 123, 401, 402 e 452, que dobravam à direita na avenida João Valério com destino ao Centro, deverão seguir direto pela avenida Djalma Batista.

